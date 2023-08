RC Lens - L’œil de Denis Balbir : « Pas lieu de s’inquiéter pour les Sang et Or »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Samedi soir, le RC Lens a concédé sa deuxième défaite en trois journées sur la pelouse du Parc des Princes. Une défaite sèche (3-0) face à un PSG que je trouve désormais injouable en France et qui n’a plus rien à voir avec l’équipe de Paris de la fin de saison dernière que les Sang et Or ont pu chahuté jusqu’à l’avant-dernière journée. Là, le Racing a simplement eu à faire à une équipe d’une autre catégorie que lui. Pour moi, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour Lens.

« Avec Wahi, Lens s’est offert une bombe »

Le match de Rennes et la domination lensoise de tous les instants m’ont rassuré. Le style est toujours là. Mathématiquement, Lens n’a pas été récompensé mais il y a beaucoup de paramètres rassurants quand même. Le recrutement d’Elye Wahi est aussi un bon message. C’est le symbole d’un Mercato intelligent. Lens s’est offert une bombe et s’il n’a pas marqué au Parc, j’ai aimé son entrée pleine de culot. Bien sûr, il a beaucoup de pression à cause du prix de son transfert. On attend de lui qu’il fasse comme Loïs Openda en marquant 15-20 buts cette saison. Ce ne sera pas chose aisée mais il en a les capacités…

On ne va pas commencer, après trois journées, à remettre en cause l’excellent travail de Franck Haise depuis plus de trois ans. Laissons un peu de temps à Lens de digérer le départ de joueurs importants et leurs remplacements. S’habituer au système et au style de jeu artésien réclame forcément un petit peu de temps. La chance de Lens, c’est de pouvoir démarrer la saison avec un effectif qui a certes perdu deux cadres (Fofana, Openda) mais qui ne s’est pas non plus étiolé comme on pouvait le redouter. Alors c’est vrai que, d’habitude, Lens démarre fort la saison et connait un trou d’air au milieu. Là, peut-être que ce sera différent avec un démarrage plus poussif mais une plus grande régularité par la suite.

« Monaco ? Une vraie répétition en vue de la Coupe d’Europe »

Et puis, vous avez vu le calendrier des Lensois en ce début de saison ? Difficile de faire plus compliqué… A part le match de Brest, perdu à la surprise générale sur des faits de jeu, il y a un nul plutôt encourageant contre Rennes à Bollaert et une défaite face au champion au Parc. Là, ils vont encore se déplacer sur le terrain de Monaco avant la trêve. Un nouveau défi pour les Artésiens qui auront enchaîné trois matchs parmi les plus difficiles de la saison coup pour coup. C’est une vraie répétition en vue de la Coupe d’Europe.

Je pense vraiment que le RC Lens a la structure suffisante à tous les niveaux pour être conscient des erreurs à ne pas répéter. Le point d’interrogation de la saison du RC Lens est pour moi la Ligue des Champions dont on connaîtra le tirage ce jeudi soir. Là, on parle d’un autre niveau et il faudra être présent au démarrage. En Europe, toute erreur se paie cash et il n’y a pas de rattrapage possible. Quand on est largué à l’entame, on ne sort pas des poules. Même quatrième chapeau, Lens est ambitieux et s’il n’y a pas de printemps européen, on pourra parler de contreperformance… »

