RC Lens – L'oeil de Denis Balbir : « Un rouleau-compresseur vers la Ligue des Champions »

« Samedi soir, le RC Lens passait un vrai test par rapport à ses ambitions avec la réception de l'AS Monaco. Un test important face à un concurrent direct. Test qui s'est avéré plus que concluant avec cette victoire 3-0 à Bollaert qui place les Sang et Or sur la voie royale pour le podium. Contre un Monaco pourtant solidement armé bien que privé de Golovine, le RC Lens s'est comporté comme un rouleau-compresseur. Prochain gros test pour Lens : la réception de Marseille. Assurément LE match décisif pour la deuxième place entre deux équipes au football similaire.

« Il faudrait un cataclysme pour que cette équipe rate le podium »

Cette saison, le Racing a connu quelques accidents de parcours mais, sur la régularité, Lens mérite ce qui lui arrive. On parle quand même d'un club qui propose un très beau football depuis plusieurs mois voir plusieurs années. Ce public le mérite, tout comme Franck Haise, qui est sans doute le coach le plus marquant depuis trois ans dans cette nouvelle vague de technicien qui déferle sur la Ligue 1.

Aujourd'hui, il y a quand même de fortes chances que le RC Lens retrouve l'Europe directement par le biais de la Ligue des Champions. Ou, à minima, au travers des tours préliminaires de la plus prestigieuse des compétitions. Il faudrait un cataclysme pour que cette équipe rate le podium. Personnellement, je ne crois pas en ce scénario. En ce moment, Lens a la tête dans les nuages et va sans doute surfer sur cette dynamique jusqu'au début du mois de juin.

« Plus que symbolique si Openda va chercher Roger Boli... »

Est-ce trop tôt dans la progression de ce club de retrouver la Ligue des Champions sans passer par l'étape intermédiaire Ligue Europa ? Je ne pense pas. Depuis son retour en Ligue 1, Lens a su se renforcer systématiquement de manière intelligente. Aujourd'hui, quand on regarde Lens, on voit une équipe complète dans toutes les lignes, décomplexées... Toute la question est de savoir si Lens sera en capacité de garder l'ossature la saison prochaine. C'est là que tout va se jouer. Souvent, en France, on est les champions pour désosser les belles équipes avant qu'elles arrivent en Coupe d'Europe. Lens a toutes les cartes en main pour tenir le cap.

En plus, pour la première fois depuis longtemps, les Sang et Or disposent d'un vrai bon buteur avec Loïs Openda, 17 buts au compteur à six journées de la fin et sur les traces pour égaler le score de Roger Boli au milieu des années 90 (20 buts). Openda est un joueur déterminé et déterminant, capable de marquer beaucoup de buts sans tirer les penaltys. Ce serait plus que symbolique si le jeune Belge allait chercher le record d'une icône lensoise comme Boli. Une grande équipe a besoin d'un excellent gardien et d'un buteur efficace. Lens a la chance d'avoir les deux pour voir plus loin par rapport à ses objectifs».

Pour résumer En battant l'AS Monaco dans son stade Bollaert-Delelis (3-0), le RC Lens s'est offert un petit matelas dans la course à la Ligue des Champions. Plus que jamais, les Sang et Or de Franck Haise ont conforté leur place sur le podium.

