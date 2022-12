RC Lens - Le bilan de Denis Balbir : « L'un des gros coups de cœur de la saison »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« Cette première partie de saison du RC Lens, c'est forcément un coup de cœur. S'il convient toujours d'être prudent sur la gestion à moyen-long terme du départ de Florent Ghisolfi, qui était un homme de l'ombre important au Racing, je trouve que tout ce qui est fait depuis la remontée du club en Ligue 1 est cohérent.

En trois saisons, Franck Haise n'a jamais changé de philosophie de jeu. Lens joue avec beaucoup d'allant, beaucoup de cœur... A chaque match, on voit les joueurs ressortir laminés physiquement après avoir tout donné, poussés par un public toujours aussi exceptionnel. Les Sang et Or ont un superbe collectif mais également quelques joueurs hors normes qui leur permettent de s'afficher à cette belle seconde place en Ligue 1.

« Quand on regarde Lens, on sait qu'on va avoir du spectacle »

Il est évident que, pour moi, Lens est comme l'an passé, l'un des gros coups de cœur de la saison. A part à être Lillois, on a plaisir à regarder cette équipe. Quand on se branche sur un match du RC Lens, il y a de l'excitation : on sait qu'on va avoir du spectacle. Dans ce championnat de France, c'est l'une des rares équipes à pouvoir nous régaler de la sorte. En plus, derrière tout ça, on sent qu'il y a une vraie aventure humaine qui lie ces joueurs entre eux et poussent certains – comme Seko Fofana – à prolonger alors qu'ils sont sollicités. Encore bravo à Franck Haise et ses joueurs pour être cette bouffée d'oxygène pour la Ligue 1 ».