RC Lens – OM / L'oeil de Denis Balbir : « Plus que Turpin, Tudor a coûté cher à Marseille »

« Samedi soir, dans la finale pour la Ligue des Champions, le RC Lens, meilleure équipe à domicile de L1, a battu l'OM, meilleure équipe à l'extérieur, sur le score de 2-1. Le match était attendu et les Sang et Or ont arraché une victoire méritée à mon sens. Malgré un début de match intéressant et un but refusé à Alexis Sanchez, l'OM a montré moins d'envie que les Nordistes sur la globalité du match. Dans le combat, Lens a tout balayé sur son passage. Marseille avait la possibilité de prendre au moins un point mais il aurait fallu réagir beaucoup plus vite que la réduction de score de Dimitri Payet à la 88ème minute.

« Le coaching de Tudor a été beaucoup trop timide »

Désolé de le dire mais je pense qu'Igor Tudor n'a pas su répondre à ce que lui a proposé Franck Haise. Pour moi, le technicien croate a coûté cher sur ce match. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser Guendouzi sur le banc aussi longtemps dans un match pareil alors qu'on a besoin de plus d'abattage, de volume et d'abnégation... L'international tricolore aurait dû rentrer beaucoup plus tôt alors que d'autres (Malinovskyi notamment) étaient en difficulté. Idem pour Dimitri Payet, rentré seulement à quinze minutes du terme alors qu'Alexis Sanchez est sorti sur blessure à la pause. Igor Tudor n'a pas assez vite rectifié le tir. Il a été beaucoup trop timide dans son coaching.

A mon sens, il est aussi évident que la blessure d'Alexis Sanchez a été une terrible estocade portée à Marseille. Je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de l'importance fondamentale du Chilien dans le jeu de l'OM mais quand il n'est plus sur le terrain, ça se voit ! Quand un joueur aussi emblématique sort, il doit être remplacé par une star. Igor Tudor a choisi Vitinha, qu'on n'a pas vu. Peut-être qu'il aurait fallu faire rentrer un autre joueur avec une âme de leader … Dimitri Payet devait être le choix logique. Même s'il a pris de l'âge, le Réunionnais garde un vécu et, qu'on le veuille ou non, c'est toujours une star de cette effectif. J'insiste vraiment là dessus, le coaching n'a pas été le bon et ça coûte cher sur ce match.

« Je ne sais pas si Turpin aurait eu le courage de refuser ce but au Vélodrome »

Pour finir, je voulais parler de l'arbitrage alors que les Marseillais sont très en colère contre Clément Turpin après le but refusé. Pour moi, ce qui pénalise Clément Turpin, ce n'est pas forcément sa qualité d'arbitre. Il est international et si on lui confie des rencontres importantes de Ligue des Champions, c'est qu'il n'est pas si mauvais. Maintenant, ce qui dérange avec Clément Turpin, c'est son comportement assez arrogant. Peut-être qu'il ne l'est pas dans la vie mais c'est ce qu'il renvoie. Il est différent de ce qu'étaient les Garibian, Gautier, Quiniou, Vautrot, des arbitres avec plus de psychologie. Turpin a trop de certitudes et ça déplait.

Concernant sa décision sur le but refusé, j'ai vu que de nombreux anciens arbitres ont pris sa défense. On ne peut pas nier qu'il y a contact entre Alexis Sanchez et Kévin Danso. Même si ça peut paraître léger, je pense aussi qu'il y a quelque chose. Après, je ne sais pas si Clément Turpin aurait eu le courage de refuser ce but si le match était au Vélodrome. Pour moi, cette défaite ne peut pas se justifier par le refus de ce but. Il ne faut pas non plus oublier qu'en plus de ses deux buts, Lens a aussi touché le poteau. C'est trop facile de dire que le scénario aurait pu être différent avec des « si »... »

Pour résumer Plutôt que de sortir l'excuse de l'arbitrage de Clément Turpin, Denis Balbir estime qu'Igor Tudor devrait regarder de plus près son propre coaching sur RC Lens - OM. Notre consultant charge le Croate, principal responsable de la défaite à Bollaert selon lui.

Alexandre Corboz

Rédacteur