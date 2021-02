RC Lens, Rennes, OM – L'oeil de Denis Balbir : « Lens dans le Top 5, tout sauf une surprise »

Zapping But! Football Club Coupe de France : le tirage au sort des 32èmes de finale

« Cette année, la cinquième place sera qualificative pour l'Europe - au moins pour l'Europa League Conférence, la nouvelle compétition de l'UEFA – et le RC Lens s'est emparé de la place au terme de la 26e journée. Les Sang et Or ont battu Dijon (2-0) et ont profité du faux pas rennais à Montpellier pour passer devant. Voir Lens à cette place, c'est tout sauf une surprise vu la qualité de jeu du promu depuis le début de saison.

« Lens sera à la lutte jusqu'à la fin »

La régularité de Lens est récompensé. Il y a un gros travail de Franck Haise. Contrairement à Rennes ou à l'OM, ce n'est pas une équipe qui a eu de gros creux. Comme Metz (6e), l'autre grande surprise du début de saison, le RC Lens a réalisé un Mercato d'été pertinent et surfe dessus. Le Racing propose une base défensive solide, un jeu bien identifié, avec un système et des idées claires... Il y a aussi une belle capacité de réaction après ses quelques ratés de fin d'année 2020. Si certains pensaient que Lens ne serait qu'un tube de l'été après sa victoire contre le PSG, il faut se rendre à l'évidence : cette équipe sera à la lutte dans la première moitié jusqu'à la fin. Lens a mis des fondations sur l'équilibre parfois fragile qu'il peut y avoir dans des résultats.

« Le Stade Rennais est la grosse désillusion quoi qu'il arrive »

Est-ce que Lens pourra tenir le Top 5 ? Cela va aussi dépendre des autres. Rappelons que si le Stade Rennais ou l'OM remporte son match en retard, ils reprendront leur place. Normalement, sur le papier, Rennes et Marseille sont au dessus mais ils sont aussi plus fragiles. Côté breton, il y a un gros souci de régularité. D'une semaine à l'autre, les hommes de Julien Stéphan sont capables du meilleur comme du pire. En ce moment, on voit son mauvais côté. Rien ne dit qu'on assistera pas à une série l'autre sens prochainement. Qualitativement et collectivement, c'est pour moi la grosse désillusion de la saison quoi qu'il arrive.

« Si Marseille continue à perdre des plumes... »

Concernant l'OM, c'est actuellement très compliqué. Malgré les problèmes avec la mise à pied d'André Villas-Boas, l'intérimaire Nasser Larguet a plutôt fait du bon travail jusqu'à présent. On voit un meilleur Payet que ces dernières semaines. Des jeunes apparaissent. Si Marseille continue à perdre des plumes, cela risque d'être léger. Cet OM a quand même un effectif un peu light pour ambitionner d'aller chercher la Coupe d'Europe. Maintenant ils sont toujours dans la course. Une course dans laquel s'immisce deux autres équipes : Metz et Montpellier. A mon sens, ces deux équipes sont moins fortes que Lens dans la régularité mais il faudra aussi compter sur eux jusqu'au bout...»