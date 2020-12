Stade de Reims – Le bilan de Denis Balbir : « C'est devenu un peu galère »

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

« Le Stade de Reims a vécu une douche froide entre sa qualification surprise pour la Ligue Europa l'an passé (6e) et son début de saison compliqué. Comment expliquer les deux visages de Reims avant et après le Covid ? Difficile à dire... Je pense que si David Guion avait la explications, ce serait plus facile de corriger les problèmes. Reims rêvait d'épopée européenne, le parcours a tourné court avec une triste élimination face à des Hongrois dès les tours préliminaires (MOL Fehevar).

« Avec la déception de l'Europe, il y a eu un laissé-aller »

Peut-être que Reims s'est laissé griser par sa réussite de 2019-20. A force de se trouver des qualités qui n'existaient peut-être pas, les Champenois ont eu du mal à réagir. On sait comment ça peut tourner mentalement quand on est dans une spirale négative. Avec la déception de l'Europe, il y a eu un laissé-aller.

C'est assez difficile de stigmatiser le mal du Stade de Reims. Je ne vois pas ça comme le problème d'un coach, d'un joueur, d'un recrutement ou d'un secteur. Dans ce cas, l'ambiance générale a tourné à la morosité. Tout semblait écrit pour que ce soit une bonne saison et là c'est devenu un peu galère... »