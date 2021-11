Stade Rennais - L'oeil de Denis Balbir : « Rennes, l'un des plus sérieux challengers du PSG »

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

« Lens et Nice ayant calé, le Stade Rennais s'est emparé de la deuxième place de Ligue 1 en s'imposant 2-0 dans son derby contre Lorient. Avec 23 points pris sur 27 possibles, les Bretons sont actuellement exceptionnels. C'est un bonheur de les voir à ce niveau-là, porter haut les couleurs de la France en Coupe d'Europe (qualifié devant Tottenham en Conférence League) et réussir également en championnat.

Même si ce club ne fait pas spécialement partie de mon histoire personnelle - moi dont les attaches sont plutôt du côté de l'En Avant Guingamp -, je leur tire mon chapeau. Rennes a la chance d'avoir un beau stade, des structures, un public mais également une belle équipe et un entraîneur. De tout temps, j'ai défendu Bruno Genesio car c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Un coach intègre, droit, drôle mais aussi très performant. Certains vont dire que c'est facile quand on a autant de bons joueurs. Je leur répondrais qu'il faut quand même mettre ça en musique. Il le fait très bien en parvenant à inculquer sa culture de la gagne apprise du côté de Lyon. Il parvient réellement à insuffler sa philosophie de l'Europe.

« Genesio tire profit de son vécu à l'OL »

En ce moment, Rennes peut compter sur un Gaëtan Laborde au niveau international. Depuis un mois et demi, je le vois aux portes de l'équipe de France. Il a encore confirmé au Moustoir en ouvrant la marque. Derrière lui, il y a du beau « matos » : un excellent gardien, une colonne vertébrale forte, une concurrence dans toutes les lignes...

Contrairement à Lille qui est rentré dans le rang ou à Nice qui ne parvient pas à tirer la quintessence de son bel effectif, Rennes contourne très bien les soucis. Bruno Genesio a beaucoup de choix à faire. Des choix difficiles qui pourraient nuire à l'ambiance d'un groupe. Le fait d'être passé par un club comme Lyon lui sert aujourd'hui. En plus de l'hostilité des supporters à son égard, il avait dû gérer pas mal de choses au niveau des égo, de la frustration des joueurs... Son vécu se retranscrit aujourd'hui en Bretagne même s'il doit parfois avoir quelques migraines au moment de coucher onze noms sur la feuille de match. Pour l'instant, il évite l'écueil, tout le monde est concerné et, en l'état, il a fait de Rennes l'un des plus sérieux challengers du PSG cette saison. A minima comme une équipe qui se pose en candidate aux places en Ligue des Champions. »