Stade Rennais – Le bilan de Denis Balbir : « Je vois toujours Rennes comme prétendant à l'Europe »

« Sincèrement, je ne comprends pas ce qui s'est passé à Rennes sur la première partie de saison. Tout avait été bien préparé en amont avec l'arrivée de Florian Maurice au poste de directeur sportif, le travail du président, le recrutement haut de gamme... Tout était fait pour que Rennes soit un outsider intéressant en Ligue 1. Même si rien n'est encore perdu, la mauvaise série des Bretons pendant un mois et demi en novembre – décembre a mis le doute sur les capacités du club à franchir le cap.

« Une expérience C1 qui doit servir pour la suite »

Avec la Coupe d'Europe, on a assisté à une descente aux enfers. L'expérience Ligue des Champions a été très compliquée pour les hommes de Julien Stéphan. Malgré tout, je reste persuadé que Rennes a beaucoup appris de cette période. J'espère que l'actionnaire Monsieur Pinault aura toujours la patience de croire en son staff et en ses choix. Aucun grand projet ne se bâtit sans une certaine stabilité. L'expérience C1 ne sert à rien si on change tout d'année en année.

Même si ce fut plus dur sur la fin d'année, je continue de voir Rennes comme un prétendant à l'Europe en fin de saison. Il y a de bons joueurs dans l'effectif, des jeunes très intéressants qui pointent le bout de leur nez (Rutter, Soppy, Truffert). Le Stade Rennais a fini l'année avec pas mal de joueurs blessés. Cela a aussi compté dans les résultats. Quand l'infirmerie va se vider, je pense que tout rentrera dans l'ordre ».