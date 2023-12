Stade Rennais – Le bilan de Denis Balbir : « Le fiasco avec un grand F »

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

« L’OL mis à part, le Stade Rennais est le Fiasco avec un grand F de cette première partie de saison. Quand on a un effectif comme Bruno Genesio l’avait et comme Julien Stéphan l’a désormais, il est incompréhensible d’avoir ces résultats. Rennes a quand même un gardien de but au vécu incroyable, des joueurs très forts dans toutes les lignes, des jeunes en devenir... Peut-être que certains, comme Benjamin Bourigeaud, sont là depuis trop longtemps. Oui, Rennes a perdu des joueurs importants comme Jérémy Doku mais ils ont pris des Ludovic Blas, des Enzo Le Fée… Il y avait tout pour réussir.

En Ligue 1, c’est une grosse déception. En Ligue Europa, ça laisse aussi un goût amer car il y avait matière à finir devant Villarreal dans cette poule. Tout ça s’ajoute à la note décevante de ce Stade Rennais, très loin de ses ambitions européennes. Sans être dans le trou, Rennes n’est mathématiquement pas loin de la zone rouge.

« Un colmatage « ligne par ligne » au Mercato »

Au Mercato, il y a beaucoup de boulot. Un colmatage « ligne par ligne ». Derrière, c’est approximatif, c’est lent. Il faudrait un taulier. Au milieu, il y aurait besoin de quelqu’un pour stabiliser. Dans ce rôle, Nemanja Matic déçoit. Avec son expérience, on était en droit d’attendre plus de lui. Devant, ça manque de finition. Il faut trouver quelqu’un qui claque des buts. On se demande où est passé Amine Gouiri, quand va se relever Arnaud Kalimuendo ? J’ai vu que l’ancien sélectionneur des Espoirs Sylvain Ripoll avait dit que l’ancien Lensois et Parisien allait crever l’écran quand il se réveillera. En espérant que ce ne soit pas fin mai… Il y a trop d’incertitudes et de déceptions pour qu’on arrive à se projeter sur des jours meilleurs. Avant de penser à se construire un nouveau stade pour régner sur l’Europe, Rennes doit revoir ses ambitions nationales et redresser la tête ».

