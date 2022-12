Stade Rennais – Le bilan de Denis Balbir : « Un mélange entre le Lens de Haise et l'OL d'avant »

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

« Quand je regarde le Stade Rennais de Bruno Genesio, je vois le Lens de Franck Haise avec plus de moyens. Le Rennes de Genesio, c'est un club où chacun est à sa place et qui ne tangue que rarement malgré les trous d'air et les petites périodes de flottement. Les Rouge et Noir ont une vraie capacité de rebond. C'est un peu l'OL d'avant, qui s'appuie aussi beaucoup sur sa formation et a la chance de disposer à la Piverdière d'un vivier inégalé en France. Vivier qui a encore sorti quelques promesses cette saison. Je pense notamment à Désiré Doué.

« Rennes parmi les publics les plus sous cotés de France »

Dire que Rennes a tout bien fait en cette première partie de saison est faux. Il y a eu des choix discutés et discutables. Mais l'équipe a su se retrouver, en utilisant l'Europe comme locomotive. Dans ce bilan, j'ai aussi envie d'inclure le public du Roazhon Park. Je trouve qu'on ne parle pas assez des supporters bretons. En France, quand on parle d'ambiance : ce sont d'abord Marseille, Paris, Lens ou Saint-Etienne qui reviennent... Mais il faut ajouter Rennes et Nantes à cette liste. Deux publics que je trouve « sous coté ».

En terme de qualité et de quantité, le Stade Rennais dispose encore cette saison de l'un des meilleurs groupes de France. Il a aussi la chance de pouvoir compter sur Bruno Genesio, un coach que j'adore, qui a le sens du football et de l'effort. Un homme respecté du milieu du foot et éminemment respectable. Quelqu'un d'expérience qui a été injustement vilipendé à Lyon alors qu'il y faisait un travail formidable. Je suis content de voir qu'il a pu trouver au Stade Rennais la tranquillité que les supporters ne lui laissaient pas dans son club de cœur. Avec Rennes, il prend une belle revanche ».