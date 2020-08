ASSE – L’oeil de Denis Balbir : « Khazri, Boudebouz, M’Vila… Pas forcément une grosse surprise »

true

Chaque semaine, Denis Balbir décrypte l’actualité des Verts et de la Ligue 1. Zoom sur les choix forts de Claude Puel à l’ASSE.

« Claude Puel a pris une décision tranchée avec Wahbi Khazri, Yann M’Vila et Ryad Boudebouz. Il leur a signifié qu’il ne comptait plus sur eux. Je comprends que certains fans puissent être choqué de la méthode mais ce n’est pas mon cas. A mes yeux, ce n’est pas forcément une grosse surprise. C’était déjà dans les tuyaux dès la fin de saison dernière. Au delà du cas Stéphane Ruffier, on avait eu certains échos concernant ces trois joueurs. On savait que Yann M’Vila n’offrait plus toutes les garanties pour être indiscutable. Même si Ryad Boudebouz a inscrit le but libérateur qui nous a amené au Stade de France, il sortait d’une saison au rendement globalement décevant. Pour Wahbi Khazri, il y a aussi eu beaucoup de déception après l’exercice 2019-20.

« Un peu plus dur pour Boudebouz que pour Khazri ou M’Vila »

Je pense que Claude Puel a senti un relâchement chez ces joueurs-là au niveau de l’entraînement et de la préparation physique. Pour deux d’entre eux, on les a quand même vu nettement moins peformants après que leur contrat a été prolongé. Peut-être que le staff a estimé qu’ils avaient manqué de sérieux et vivaient un peu trop sur leurs acquis. Les matches de préparation sont passés par là. Aucun n’est vraiment sorti du lot durant cette période alors que certaines recrues et certains jeunes ont montré le bout de leur nez. On reste dans la politique de Claude Puel qui met en place une concurrence d’égal à égal entre les joueurs. Il ne compte pas sur les joueurs qu’il n’estime pas assez concernés ou dans un certain confort financier.

Si l’on se fie aux matches de préparation, c’est un peu plus dur pour Ryad Boudebouz, qui a plutôt été performant (3 buts), que pour les deux autres. Je ne sais pas ce qui a motivé ce choix. Etait-il déjà acté avant la saison ? Fallait-il faire la place pour un jeune (Aouchiche) ? Ou y avait-il un autre problème ? Une histoire de clan, de personnalité au delà du sportif ? On n’est pas dans le secret du vestiaire. On ne sait pas s’il n’y a pas des soucis de comportement des uns vis-à-vis des autres, des trois cités vis-à-vis du groupe. N’y a-t-il pas un problème plus insidieux que le simple rendement sportif et financier ? On ne connait pas réellement les motivations de Claude Puel à mettre ces trois joueurs dans la charrette.

« Inquiet pour la reprise du championnat à la date prévue »

La semaine de Saint-Etienne a aussi été rythmée par un cas déclaré de Covid-19 et l’annulation du match amical face au Hertha Berlin. Est-ce que j’ai peur pour la tenue du match OM – ASSE le 21 août ? Plus qu’un match spécifique, ce qui commence à m’inquiéter, c’est un problème global par rapport au championnat. Il y a beaucoup d’équipes en France (Nantes, Strasbourg, Montpellier) où les cas se multiplient. C’est même le cas en Europe (Atletico Madrid). Le problème peut se poser sur une reprise de la Ligue 1 à la date prévue et pas seulement sur le choc au Vélodrome. Mais c’est quelque chose à prendre en compte. Après avoir été rassuré, on risque de retomber dans un certain flou… »