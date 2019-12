OL – Le bilan de Denis Balbir : « Avec Sylvinho, on s’est tous planté »

false

Déçu par l’Olympique Lyonnais du début de saison, Denis Balbir dresse un constat sans fard d’une situation compliquée entre Rhône et Saône.

« L’OL, c’est la grosse déception de cette première partie de saison. Déjà, on peut s’interroger sur le choix de Sylvinho. Même si je me souviens des mots de Juninho avec le public, de la victoire 3-0 contre Monaco suivi du carton contre Angers (6-0) au Groupama Stadium… Avec lui, Lyon avait commencé très fort. On avait rapidement fait de ce Lyon le dauphin désigné de Paris – voir même l’équipe qui pourrait titiller le Champion cette saison – et on s’est tous planté !

On s’est vite rendu compte que l’entraîneur n’était pas à la hauteur, que les joueurs n’ont pas répondu présents, que Memphis Depay – qui était en train d’exploser avec les Pays-Bas – tardait à se montrer aussi régulier à Lyon… Avec le public, il y avait aussi des séquelles de l’après-Genesio. Rapidement après le derby perdu à Saint-Etienne (0-1), Sylvinho a été limogé. Rudi Garcia est arrivé avec ses idées et cela n’a pas aidé à apaiser l’ambiance.

« Rudi Garcia ? Sa grande réussite est surtout comptable »

Ces derniers mois, Rudi Garcia avait contribué à mettre le feu lorsqu’il dirigeait l’OM. J’avoue que, comme beaucoup, ça m’a un peu dérangé de le voir sur le banc de l’OL moins de six mois après. Mais bon… C’est le football actuel. On va passer au dessus. Il faut bien de toute façon…

Pour l’instant, Rudi Garcia souffre beaucoup. Pour moi, sa grande réussite est surtout mathématique : celle d’avoir fini le travail en qualifiant l’OL pour la suite de la Ligue des Champions. Vu la qualité du jeu proposé et l’irrégularité lyonnaise, ça ressemble franchement à un miracle. D’ici deux mois, Lyon défiera la Juventus de Turin. En attendant, il faudra régler les soucis nés des blessures, les problèmes avec les supporters… Bref, il faudra sortir de la spirale catastrophique de cette fin d’année 2019. Pas simple ».