PSG, Real Madrid – L’oeil de Denis Balbir : « Mbappé doit partir l’été prochain »

Chaque lundi, Denis Balbir décrypte l’actualité de la Ligue 1. Notre consultant a une position très tranchée sur l’avenir de Kylian Mbappé.

« Les discussions vont commencer entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé pour que le prodige des Bleus continue son aventure à Paris au delà de l’été prochain. L’idée d’une prolongation au delà de juin 2022 existe mais, pour aller plus haut comme d’autres grands avant lui (Platini, Zidane), Mbappé doit partir… Et ce quel que soit le dénouement de la saison.

Si le Paris Saint-Germain rate encore sa saison européenne (autrement dit n’arrive pas à se hisser en finale de la Ligue des Champions), le natif de Bondy ne peut pas rester pour se contenter d’une ligue 1 en déliquescence et qu’il connaît par cœur. Et si par bonheur il venait à soulever la Coupe aux grandes oreilles, quelle raison pourrait le pousser à rester ? En gagner une autre avec Paris, dans un club soudainement devenu plus attractif pour les talents européens ? Non . Aucun joueur digne de ce nom ne signera à Paris sans avoir l’assurance que le Qatar jouera au foot après sa Coupe du Monde de 2022 ? Qui sait ce que fera QSI après cette date ?

« Faire de Kylian Mbappé la figure de proue de Paris est illusoire »

Pour moi, vouloir faire de Kylian Mbappé la figure de proue de Paris est illusoire. Il sait très bien qu’en continuant à battre tous les records sa cote lui permettra de signer où bon lui semble… Et ce quel que soit les tarifs réclamés. Qui peut, à tout juste 21 ans, refuser le Real Madrid ou un autre grand club? Une autre culture du foot dans des stades pleins où les supporters des deux camps sont dans les tribunes. Même si, où qu’il signe, il y aura partout de matchs pourris le dimanche après-midi, le changement d’air offre aussi un changement de culture et tout ce qui va avec.

« JO ou pas, je ne le vois pas refuser le Real Madrid »

Oui, il est possible que le Real Madrid, le club qui le drague depuis longtemps, soit encore en phase de reconstruction à l’été 2020. Il l’est depuis le départ de Cristiano mais il le sera plus encore quand Karim Benzema se sera essoufflé…. Dans son choix, Kylian Mbappé va placer les Jeux Olympiques au cœur de sa réflexion. Il veut tout gagner et une Olympiade fait partie de ses objectifs. Mais les JO ne seront pas, pour moi, un point primordial dans son choix. Par sa volonté, par sa soif de gagne permanente, Kylian Mbappé déplaît dans l’Hexagone. Dans ce climat très français où l’ambition est souvent pris pour un comportement hautain, l’attaquant de 21 ans peut se lasser.

A mon sens, il ne laissera pas passer le train du Real même pour une participation aux JO, aussi noble soit cette compétition. Qui sait, peut-être n’aura-t-il pas d’autre occasion de filer vers la Maison blanche… Le Real Madrid veut Mbappé et, même s’il peut se passer beaucoup de choses et que Zinédine Zidane n’est pas sûr d’être là en 2020-2021, le rêve du Champion du Monde – qui est aussi celui de Florentino Perez – ne s’évanouira pas en Espagne. En même temps, quel entraîneur sensé refuserait que son président lui amène Mbappé sur un plateau ? »