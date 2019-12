RC Lens – Le bilan de Denis Balbir : « Le Racing doit monter cette année »

false

Nostalgique des années Ligue 1 du RC Lens, Denis Balbir rêve de revoir les Sang et Or dans l’élite. Pour lui, c’est la bonne saison.

« Quelle joie de voir le RC Lens passer les fêtes de Noël en tête du classement de Ligue 2 ! Cela donne beaucoup d’espoirs pour 2020. Je suis heureux pour eux, heureux pour leurs supporters qui n’ont jamais rien lâché. Ces dernières saisons, le peuple Sang et Or a mangé son pain noir.

Cela me fait un peu penser quand Saint-Etienne était tombé en Ligue 2, quand Strasbourg et Metz avaient oscillé entre la deuxième division et le National. C’est dans la difficulté qu’on voit comment un grand club est capable de fédérer. Le Racing fait partie de ceux-là.

« Le tournant fort, c’est Ajaccio »

Au classement, le RC Lens n’a pas volé sa place en ce début de saison. L’un des tournants forts, c’est incontestablement la victoire des hommes de Philippe Montanier sur la pelouse de l’AC Ajaccio (2-1).Un succès qui s’est révélé capital pour consolider les ambitions.

Sans faire injure aux autres clubs de Ligue 2, il faut vraiment que Lens remonte cette année. Cela me paraît une évidence. Pour moi, ce serait déjà un formidable hommage rendu au « druide » Daniel Leclercq. Mais ce serait aussi un formidable hommage aux supporters car ils le méritent.

Lens, c’est un étendard du football français depuis des années. Bollaert-Delelis manque à la Ligue 1. J’ai tellement hâte de revoir les chaudes soirées lensoises contre Marseille, Paris, Lyon, Saint-Etienne ou Lille. Le championnat a besoin de ce genre d’affiches… »