Stade de Reims – Le bilan de Denis Balbir : « Une agréable surprise »

Si le Stade de Reims fait assez peu parler dans les médias nationaux, Denis Balbir apprécie beaucoup le nouveau football de Champagne.

« Quand je pense à Reims, je vois déjà un beau public et un beau Stade, Delaune. Sur le terrain, l’équipe de David Guion n’a pas spécialement de noms ronflants mais, individuellement, il y a de vrais bons joueurs dans cette équipe. C’est aussi pour ça que les résultats sont là et qu’elle parvient à faire tomber les gros du championnat (PSG, OM, LOSC, ASSE, etc.).

Le Stade de Reims, c’est d’abord un grand nom du passé au sein du football français. C’est bien de les voir s’installer comme ils le font en Ligue 1. Il y a deux ans, quand ils sont remontés, on ne les voyait pas forcément y arriver mais ils sont en train de réussir le pari.

« Une équipe qui fait la part belle aux exploits »

Ce Reims, c’est d’abord une équipe de coups. Une équipe qui fait la part belle aux exploits. Il faut saluer l’excellent travail du staff et la qualité de ses joueurs. Je pense notamment à Rémi Oudin, qui a eu une entame compliquée mais a bien fini l’année. Cette équipe champenoise est vraiment intéressante, très solide défensivement, agréable à regarder parfois. Collectivement, on peut voir de vraies belles séquences. Leur parcours est finalement une agréable surprise ».