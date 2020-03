Stade Rennais – L’oeil de Denis Balbir : « Le ticket Holveck – Maurice peut paraître surprenant »

true

« Cette semaine, le Stade Rennais devrait annoncer du changement dans son organigramme. Il est question que mercredi, à l’issue du conseil d’administration du club, Nicolas Holveck soit nommé directeur général du club. Il est aussi question que Jacques Delanoë, le président intronisé par la famille Pinaut, avance sur la venue d’un nouveau responsable de la cellule de recrutement. Il pourrait s’agir de Florian Maurice, titulaire du même poste à l’Olympique Lyonnais.

« Nicolas Holveck, un bon choix »

Tout d’abord, je voulais parler de Nicolas Holveck, l’homme censé être à la tête du pôle sportif et remplacer l’omniprésent Olivier Létang, débarqué il y a quelques semaines. Pour moi, c’est un bon choix. Nicolas Holveck a franchi pas mal d’étapes depuis son arrivée à Rennes sur un gros poste : il a été à l’AS Nancy-Lorraine avec Jacques Rousselot avant d’atterrir à l’AS Monaco. On ne fait pas ce genre de parcours sans un minimum de capacités dans le fonctionnement d’un club. Il a de l’expérience.

Nicolas Holveck débarque dans un club qui veut réussir sa mue. Ce genre de changement ne se fait jamais dans la facilité. Il faut savoir s’entourer des bonnes personnes. Est-ce que cela peut être Florian Maurice ? Je pense que ce ne serait pas un mal pour Rennes. Le voir bouger de Lyon, vu comment il est attaché vicéralement à ce club, ce serait très surprenant. Maintenant, avec l’arrivée de Juninho, il a vu ses prérogatives rognées alors pourquoi pas ? Peut-être que les Bretons sont en mesure de lui offrir plus de garanties. A l’OL, Florian Maurice a montré de belles capacités dans le recrutement. Comme beaucoup, il a aussi commis des erreurs mais cela reste quelqu’un qui a l’estime du milieu.

« Rien ne dit que Rennes ne sera pas le Lille ou le Lyon des années future »

Même si le ticket Holveck – Maurice peut paraître surprenant, le Stade Rennais s’offrirait un vrai rajeunissement. Un rajeunissement déjà amorcé il y a un peu plus d’un an avec l’intronisation de Julien Stéphan comme entraîneur. Au delà de ça, Rennes se structure encore un peu plus afin de renforcer ses ambitions. On sent que le club veut surfer sur sa dynamique positive pour s’installer dans la durée en haut du classement. Rien ne dit que Rennes ne sera pas le Lille ou le Lyon des années futures. Dans cette optique-là, c’est bien que les Rouge et Noir se positionnent sur des gens qui ont prouvé leur compétence ailleurs.

Même si l’arrivée de Florian Maurice est encore loin d’être actée, le simple fait que le Stade Rennais songe à se servir à l’OL sur un poste similaire prouve une chose : que ce club a un projet cohérent. Il y a quelques années, cela pouvait sembler curieux de passer de Lyon à Rennes. Aujourd’hui, on se dit que c’est possible. Malgré quelques exploits et quelques belles performances, l’OL donne l’impression de naviguer à vue. Le Stade Rennais a aujourd’hui envie de grandir, de gagner en régularité au plus haut niveau. Pour Florian Maurice, qui ronronne un petit peu après dix ans à recruter pour Lyon, cela peut s’avérer un challenge excitant. »