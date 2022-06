Bordeaux tient un coach et une recrue, Nice scrute en Italie, le départ d'Ekitike bien avancé

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Une première recrue et un nouvel entraîneur aux Girondins de Bordeaux ?

En attendant de savoir à quelle sauce il va être mangé par la DNCG, le FCGB fait comme s'il allait repartir en Ligue 2 et recrute en conséquence. Selon 20 Minutes, il officialisera l'arrivée d'une première recrue le 10 juin, jour de l'ouverture du marché estival. Cette recrue est un ancien de la maison puisque Yoann Barbet a été formé en Gironde. Le défenseur central de 29 ans est en fin de contrat aux Queens Park Rangers, avec qui il a été titulaire toute la saison en Deuxième division anglaise (41 matches sur 46 possibles).

Par ailleurs, l'entraîneur de Sochaux Omar Daf plairait beaucoup à la direction bordelaise selon Foot Mercato. Le FCGB lorgnait en priorité Jean-Marc Furlan et Laurent Batlles, mais le premier va rester à Auxerre, qu'il a fait monter en L1, et le second devrait s'engager ce vendredi avec l'ASSE. L'expérience de la Ligue 2 d'Omar Daf plaît à Bordeaux, de même que ses résultats, lui dont l'équipe a été éliminée aux tirs au but par l'AJA pendant le deuxième tour des barrages...

Plusieurs clubs de L1 s'arrachent Yanis Hamache

Ancien joueur de l'OGC Nice ayant explosé du côté de Boavista, Yanis Hamache a la cote un peu partout en Europe, et notamment du côté de la Ligue 1. Selon Foot Mercato, le latéral gauche, capable d'évoluer dans un rôle de piston, serait dans le viseur de Brest, Clermont et Montpellier en France. Le Standard de Liège en Belgique, Sassuolo, Bologne et la Salernitana en Italie seraient également sur le coup. L'agent du joueur aux 6 buts et 9 passes décisives en 50 matches de championnat portugais a confié au média : « La priorité de Yanis est d'évoluer dans un championnat majeur afin de continuer sa progression. Il n'a pas de préférence ni de priorité. Ce qu'il veut, c'est être dans un club ambitieux qui lui fera confiance ».

MHSC : le remplaçant de Ristic en L2 ?

Alors que le mercato estival ouvre ses portes dans plusieurs semaines, le MHSC a déjà enregistré plusieurs départs. Junior Sambia et Mihailo Ristic vont quitter le club cet été et leur départ devra être compensé. Pour remplacer Ristic, les dirigeants se sont positionnés sur un joueur, très convoité, de Ligue 2. Mohamed Toubache-Ter annonce ainsi que les dirigeants montpelliérains suivent de près l’arrière gauche des Chamois Niortais, Darlin Yongwa. À 21 ans, le défenseur est convoité par plusieurs clubs de Ligue 1 et il n'est pas la priorité du MHSC, qui espère signer Maouassa.

OGC Nice : Candreva dans le viseur

Antonio Candreva (35 ans) n’aurait pas dû quitter l’Inter. Parti de Milan il y a un an, l’international italien sort d'une saison compliquée sur le plan collectif avec la Sampdoria (15e) mais plutôt aboutie à titre individuel puisqu’il a compilé 7 buts et 10 passes décisives. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu de 35 ans ne serait pas contre un départ de Gênes au mercato estival. Selon Gialuca Di Marzio, Monza, promu en première division, est intéressé, tout comme l'OGC Nice. Le journaliste italien précise qu’aucune offre n'a pour le moment été formulée.

AS Monaco : le Bayern veut prolonger Nübel

Prêté pendant deux ans à l'AS Monaco, Alexander Nübel vient de boucler la première saison avec 14 clean-sheets toutes compétitions confondues. Le Bayern Munich n’a rien perdu de ses performances. Alors que le portier allemand ne souhaite pas retourner en Bavière pour être la doublure de Manuel Neuer, les Munichois seraient tentés de le prolonger. « Nous pouvons très bien nous imaginer prolonger son contrat, a fait savoir le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Nous allons coordonner toutes les étapes avec Alex et son conseiller dans un échange étroit et nous chercherons et trouverons toujours la meilleure solution. Nous sommes très heureux que Manuel Neuer ait prolongé jusqu'en 2024 et nous sommes très satisfaits du développement d'Alexandre. J'espère et je crois qu'il pourra confirmer ses performances. »

Stade de Reims : Rajkovic et Ekitike vers un départ ?

Jean-Pierre Caillot évoque le mercato du Stade de Reims. « Il y a déjà une grosse incertitude, c’est le poste de gardien de but. Je souhaite que Predrag Rajković reste mais pense que lui ne souhaite pas rester au Stade de Reims, très clairement, a-t-il dévoilé. Alors c’est encore tôt, on a un mois avant la reprise, on va voir comment les choses avancent mais on n’attendra pas le 31 août pour régler cette situation autour du gardien. Hugo Ekitike ? Sur la table, il y a une offre qui nous convient très bien. Une offre qui, à mes yeux, est intéressante sportivement pour le joueur et c’est maintenant à lui de faire son choix, ce n’est pas à moi de le faire. Désormais, ce sont ses conseillers qui doivent avancer sur ce dossier. Il s’agit d’un club anglais donc on a compris de quel club on parle… Que les choses soient claires à 20 millions, Hugo Ekitiké ne partira pas. Aujourd’hui, la valeur du joueur avec tout ce que l’on peut déceler dans son potentiel, on doit se situer selon les différents montages entre 30 et 40 millions. »

