Bourigeaud a vu mieux que le Vélodrome, Zhegrova brille, Antonetti affiche ses ambitions

RC Strasbourg : Antonetti annonce la couleur pour le maintien Frédéric Antonetti a été présenté hier à la presse en tant que nouvel entraîneur du RC Strasbourg. Le Corse était accompagné du président du Racing, Marc Keller, qu'il a remercier avant de se projeter vers l'objectif du maintien. Il tient à faire oublier son échec messin (qui n'en est pas vraiment pour ses nouveaux supporters, rivaux du FCM...) en utilisant ses méthodes habituelles, à savoir le travail, l'enthousiasme et la rigueur : "Je suis très content d’être ici. Le Racing est un club historique et populaire. On a déjà failli travailler ensemble avec Marc (Keller) à Monaco. Le club est dans une situation difficile mais j’y crois dur comme fer. On est déterminés à ce que le Racing garde sa place en Ligue 1. Je suis dans le milieu du football depuis longtemps. Il faut travailler, retrouver de la confiance et y croire. On doit oser et entreprendre. Personnellement, j’ai une revanche à prendre. J’ai terminé sur un échec (la relégation de Metz) et Marc me donne la possibilité de rebondir. C’est la 4e fois que je prends un club en cours de saison et, globalement, ça s’est bien passé. Il y a deux mots qui vont souvent revenir : comportement et attitude. Je veux essayer d’être un guide pour les joueurs. J’aime le football actif. Il faut beaucoup de dynamisme et d’intensité. Dès qu’on a la possibilité d’aller vite vers l’avant, il faut le faire." LOSC : Zhegrova se distingue Le statistique n'est pas passé inaperçue, surtout pas pour Opta. Lors de la dernière victoire du LOSC contre le RC Strasbourg, Edon Zhegrova est ainsi devenu le joueur qui a touché plus de ballons dans la surface adverse (11) sans tirer une seule fois lors d’un match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Reste que le joueur prend tout de même de plus en plus d'importance dans le onze de Fonseca et que la fin de saison pourrait lui permettre de tirer davantage. 11 - Edon Zhegrova (Lille) est devenu le joueur qui a touché plus de ballons dans la surface adverse (11) sans tirer une seule fois lors d’un match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Inachevé. #LOSCRCSA pic.twitter.com/gAo5WzWZ42 — OptaJean (@OptaJean) February 12, 2023

Podcast Men's Up Life

ESTAC : les chiffres de la relégation ?

Les chiffres présentés par l’ESTAC sont de plus en plus inquiétants. Selon Opta, Troyes s’est incliné pour la première fois de son histoire lors du derby contre le Stade de Reims en L1, après avoir remporté quatre matches et obtenu trois nuls. L’équipe auboise a d’ailleurs pris seulement cinq points lors des huit derniers matches. Seuls Angers et Auxerre font pire (2). Enfin, Patrick Kisnorbo a vu Troyes encaisser 21 buts en huit journées. Personne ne fait pire en L1 (Ajaccio, 18).

Montpellier HSC : le plus dur arrive pour Der Zakarian

Si le retour de Michel Der zakarian sur le banc du MHSC ont été brillants (3-0 contre le Stade Brestois), Jordan Ferri sait que rien n’est acquis pour autant. « Le coach et le club ont mis l’accent sur les prochaines échéances. On va rencontrer des adversaires directs, à nous de prendre le plus de points possible pour se maintenir le plus rapidement », a affirmé le milieu héraultais sur Prime Vidéo.

Stade Rennais : Bourigeaud a trouvé mieux que le Vélodrome

Benjamin Bourigeaud est revenu sur ses matches de coupes d’Europe et notamment les ambiances dans les différents stades dans lesquels il a évolué loin du Stade Rennais et de la Ligue 1. « Ce sont des matches que tu as rêvé de jouer, petit. Des voyages, des déplacements compliqués, des équipes qu’on n’a pas l’habitude de rencontrer, des émotions, des ambiances. Comme à Fenerbahçe (3-3, le 27 octobre). On connaît le Vélodrome en France, mais là, on ne s’entendait pas parler et quand ça envoie, ça envoie. Il y en a qui avaient mal à la tête et aux oreilles, tellement ça bourdonnait », a-t-il expliqué dans L’Équipe.

Stade Rennais : Omari de retour contre le Chakhtior Donetsk ?

Le Stade Rennais aborde ce barrage contre le Chakhtior Donetsk toujours privé des mêmes forces (Terrier, Xeka, Traoré), et après la nouvelle grosse défaillance à Toulouse, dimanche (1-3), Bruno Genesio devrait revoir ses plans avec la nécessité d'être plus solide et meilleur à la récupération. Après son entrée intéressante en fin de match à la place de Joe Rodon au Stadium, L’Équipe explique que Warmed Omari devrait réapparaître en défense axiale. Rennais le plus incisif dimanche, Jérémy Doku devrait enchaîner à Varsovie. Si c’était dans un 4-3-3, ce serait sans doute au détriment, devant, d’Amine Gouiri ou Arnaud Kalimuendo.

Toulouse FC : les Violets brisent les records avant l’OM

Selon Opta, Toulouse compte 32 points après 23 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade depuis 2013-14 (30), soit la dernière saison où les Violets ont fini en première partie de tableau (9e). L’OM, qui se déplace au Stadium en clôture de la 24e journée de Ligue 1 (20h45), est prévenu.

Stade Rennais : Hardouin, candidature non retenue

Décriée à la FFF, Florence Hardouin a failli être à la tête du Stade Rennais. « Après le départ d’Olivier Létang du Stade Rennais, Florence Hardouin avait candidatée pour prendre la Présidence du Stade Rennais, affirme l’insider Mohamed Toubache-Ter. Elle avait été reçue tout comme Pickeu, Holveck et une autre personne. Sa candidature n’avait pas été retenue. »

Après le départ d’Olivier Létang du Stade Rennais, Florence Hardouin avait candidatée pour prendre la Présidence du Stade Rennais… elle avait été reçue tout comme Pickeu, Holveck & une autre personne.



Sa candidature n’avait pas été retenue. #SRFC

Photo: Ferreira Andre/L'Équipe pic.twitter.com/yuxclW9qfr — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 14, 2023

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.

