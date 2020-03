Juventus, FC Barcelone, PSG : CR7 domine encore Messi et Neymar sur un point

true

S’il ne s’affiche qu’au 2e rang des footballeurs générant le plus d’argent, Cristiano Ronaldo reste l’icône des publicitaires.

Dans son édition de cette semaine, « France Football » s’est arrêté sur les salaires des stars du foot. Comme nous vous l’indiquions dès hier, Lionel Messi (FC Barcelone, 131 M€ par an) domine ce classement chez les footballeurs devant son grand rival Cristiano Ronaldo (Juventus de Turin, 118 M€) et Neymar (PSG, 95 M€). Ces trois joueurs écrasent d’ailleurs la concurrence puisque Gareth Bale (Real Madrid), quatrième de ce classement, n’émarge qu’à 38,7 M€ de revenus.

Cristiano, l’étonnante bascule du roi de l’image

Si, comme au nombre de Ballon d’Or, CR7 est dépassé par Messi, il reste un domaine où le Portugais est encore le roi incontesté : les revenus liés à l’image et au sponsoring. Si Lionel Messi remporte le match, ce dernier s’impose du fait du poids de son salaire et de ses primes qui lui permettent d’approcher les 100 M€ par an quand Cristiano Ronaldo atteint à peine les 58 M€. Mais le natif de Madère génère désormais la majeure partie de ses revenus par le biais de ses nombreux contrats, de la monétisation des réseaux sociaux (seul joueur dépassant le million de revenu sur Instagram), de ses marques dérivés ou encore ses hôtels de luxe.

CR7, Messi et Neymar sur une autre planète

Au total, la star de la Juve parvient à gérer 60 M€ de revenus non liés au football. Sur ce plan, il est suivi à bonne distance de Neymar (44 M€) et sa vingtaine de marque associées. Avec « seulement 38 M€ d’autres revenus, Léo Messi est à la traine sur ce plan. Reste que les trois hommes touchent plus en rentrées d’argent annexes qu’Eden Hazard (Real Madrid, 35 M€ de revenus), sixième du classement derrière Antoine Griezmann (FC Barcelone, 38,5 M€).