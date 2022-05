Ça sent le sapin pour Lopez à Bordeaux, coup dur à Strasbourg, Doku veut rester, pactole à Nice ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Stade Rennais : Doku prêt à faire des efforts pour rester

Et si le prochain mercato estival était plus calme que prévu ? Une raison à cette supposition : avec la Coupe du monde au Qatar programmée en pleine saison, à savoir l'hiver prochain, bon nombre de joueurs ne voudront pas prendre de risques afin de bien préparer la compétition. Au Stade Rennais, du moins si l'on en croit la RTBF, ce serait le cas de Jérémy Doku. L'attaquant belge, qui tarde à exploser au plus haut-niveau, serait donc décidé à poursuivre en Bretagne afin de progresser et serait même disposé à changer certaines choses essentielles (kiné, diététique) pour franchir un cap.

Girondins : Lopez sur la sellette à Bordeaux ?

Président des Girondins de Bordeaux depuis l’été dernier, Gérard Lopez n’a pas franchement réussi à donner une nouvelle impulsion au club aquitain. Selon Romain Molina, son manque d’efficacité a même interpellé chez Fortress en haut lieu. « Ça sent le sapin pour Gerard Lopez à Bordeaux (Fortress a compris certaines choses et certains chiffres dira-t-on), explique Romain Molina sur Twitter. Ce qui ne signifie pas forcément un dépôt de bilan pour ceux s'inquiétant. »

OGC Nice : Stengs vers l’Ajax Amsterdam

Signé par l’OGC Nice contre 15 millions d’euros l’été dernier, Calvin Stengs (23 ans) n’a pas réussi à s’imposer dans le onze de Christophe Galtier et ne sera pas conservé au mercato estival. Nice Matin l’a fait savoir pas plus tard qu’en ce début de semaine. Selon Foot Mercato, l’ailier de l’AZ Alkmaar serait désormais dans le viseur de l’Ajax Amsterdam. Le club batave songerait à lui pour remplacer le futur partant Antony, suivi d’ailleurs par le PSG...

RC Strasbourg : Stéphan privé de deux joueurs contre Clermont ?

Malade et absent contre Brest, samedi dernier (1-0), Lucas Perrin ne disputera pas non plus le match de la 37e journée de Ligue 1, prévu samedi (21 h), contre Clermont. Selon les DNA, Ibrahima Sissoko est également incertain : le milieu, qui était entré en jeu face aux Bretons, est touché à une cheville. En revanche, Alexander Djiku et Frédéric Guilbert seront de retour de suspension.

🇧🇪Jérémy Doku aimerait rester à Rennes cet été pour poursuivre sa progression et avoir une chance de participer au Mondial cet hiver. Le joueur se dit prêt à changer ses habitudes personnelles à ses frais (diététicien, kiné etc...). (@RTBFsport) #MercatoSRFC pic.twitter.com/V5ZnENF42U — Actu SRFC (@ActuSRFC_) May 10, 2022

