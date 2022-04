Cagliari aide les Girondins plutôt que l'OM, un couac du Mercato ressurgit à Nice

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Girondins : option de Bellanova levée ?

Dans cette saison apocalyptique à tous les niveaux, Gérard Lopez devrait pouvoir compter sur une bonne nouvelle en provenance d'Italie. Selon le journaliste Nicolo Schira, Cagliari aurait l'intention de lever l'option d'achat de Raoul Bellanova. Celle-ci s'élèverait à 1 M€. Le latéral gauche transalpin n'a manqué qu'un seul match avec les Sardes depuis la fin octobre, parce qu'il avait le covid. A voir tout de même si Cagliari voudra toujours recruter définitivement l'ancien du Milan s'il continue sa glissade au classement. Car à cause de ses cinq défaites de rang, il est aujourd'hui 17e et premier non relégable, à trois longueurs seulement de la zone rouge. En tout cas, les Bleu et Rouge ont d'ores et déjà décidé de ne pas lever l'option d'achat du Marseillais Kevin Strootman...

Girondins : Gregersen plait en MLS

Arrivé l'été dernier aux Girondins de Bordeaux, Stian Gregersen (26 ans) pourrait ne pas faire de vieux os en France en cas de relégation en Ligue 2. Si l'on en croit L'Equipe, la formation du FC Cincinnati en MLS a dépêché des émissaires pour voir à l'oeuvre le Norvégien dimanche dernier face à Metz (3-1). Rappelons que Gregersen, qui s'est blessé sur ce match, est sous contrat avec son club jusqu'en juin 2025.

OGC Nice : Galtier avait averti d'une carence cet hiver

L'Equipe est revenu sur les difficultés actuelles de l'OGC Nice, désormais distancé de la course au podium. Si, à la mi-saison, les Aiglons étaient dauphins du PSG, Christophe Galtier avait averti ses dirigeants qu'il lui manquait un joueur d'expérience dans les couloirs où seul Justin Kluivert faisait l'affaire. Plutôt que d'aller chercher quelqu'un avec du métier, performant immédiatement, la réponse du club a été de finaliser la venue de Billal Brahimi (SCO Angers, 22 ans) pour 7 M€. Un couac qui pourrait coûter cher...

FC Lorient : un cadre des Merlus de retour à Nice

Ce dimanche (13h), Lorient se déplace sur la pelouse de Nice, quelques jours après son festival contre l'ASSE. D'après Le Télégramme, Christophe Pelissier enregistre une grande nouvelle avec le retour de son milieu défensif Bonke Innocent, blessé aux adducteurs depuis la trêve internationale, et qui doit reprendre l’entraînement collectif ce mercredi. S'ils n'ont pas participé à l'entraînement hier, Enzo Le Fée (ischios), Ibrahima Koné et Julien Laporte (adducteurs) devraient également être de la partie. « Rien d’inquiétant à ce stade », rassure le coach.

RC Strasbourg : 3 retours à Troyes

Julien Stéphan peut se frotter les mains. Hier, trois absents majeurs ont fait leur retour à l’entraînement du RC Strasbourg : Adrien Thomasson, Sanjin Prcic et Maxime Le Marchand. Les trois joueurs alsaciens postulent forcément pour une place dans le groupe du RCSA dimanche à Troyes pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 (15h).

SCO Angers : un milieu du Havre débarque cet été

Comme annoncé par Paris Normandie et confirmé par le Parisien, le SCO Angers continue son Mercato à coût zéro du côté du Havre. Après le gardien Yahia Fofana (21 ans), c'est au tour du milieu Himad Abdelli (22 ans) de programmer son départ du HAC pour le Maine-et-Loire. Le Franco-algérien s'est engagé pour quatre ans.

Himad Abdelli à @AngersSCO , c’est signé ☑️. Le milieu de terrain du HAC s’est engagé pour 4 ans mardi dernier. Il arrivera libre cet été, comme annoncé par Paris-Normandie. #mercato @leparisiensport — Benjamin Quarez (@B_Quarez) April 12, 2022

