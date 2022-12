ASSE : Batlles réagit à la victoire contre Grenoble et donne des nouvelles des absents

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Grâce à des buts de Mathys Saban (26e), Jean-Philippe Krasso (75e, s.p.) et Faouzi Ghoulam (83e, s.p.), l'ASSE a battu ce vendredi Grenoble (3-1) en match amical. Laurent Batlles n'a pas caché sa satisfaction après le succès des siens.

"Il y avait cinq malades ou blessés"

"C'est toujours intéressant de finir une préparation par un match amical et une victoire. J'ai vu des choses très intéressantes. À la fois dans le jeu et défensivement, même si le but de Grenoble est dommageable sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, Vincent Hognon a changé un peu aussi son équipe. On a également fait rentrer des joueurs frais, il y a des joueurs aussi qui ont fait des choses très intéressantes. C'est important pour préparer nos deux matchs officiels qui arrivent. Il y a des choses bien, des choses un petit peu moins bien, notamment dans la tenue du ballon. Il faut que l'on soit meilleur dans ce domaine, c'est important de faire courir les équipes adverses. Je pense que lorsqu'on a marqué le premier but, on aurait dû rester plus structuré pour essayer de contrer un peu, ce que l'on voit aussi un peu à la Coupe du Monde en ce moment. On a envie de jouer, on est récompensé par le jeu malgré tout", a confié l'entraîneur des Verts avant de donner des nouvelles des absents.

"Il y a avait cinq malades ou blessés (Aimen Moueffek, Antoine Gauthier, Mathieu Cafaro, Lenny Pintor, Ibrahima Wadji,) plus Thomas Monconduit qui est en préparation et n'est pas encore revenu avec nous, je devais faire attention au temps de jeu de certains. Ce sont des matchs amicaux qui sont particuliers."

🔙 Retour en vidéo sur le succès lors d'#ASSEGF38 (3-1)

⚽️ Mathys Saban, Jean-Philippe Krasso et Faouzi Ghoulam



🔜 Prochain rendez-vous, 🆚 @ACAjaccio (mercredi, 14h30) ! pic.twitter.com/KJOhaAJU01 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 9, 2022

