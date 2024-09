Le Real Madrid perd un titulaire sur blessure, un joueur libre vers le Barça ?

La presse catalane

Sport : "Il manquait un but"

Si toute la presse espagnole est revenu sur le match nul ce jeudi de l'Espagne contre la Serbie (0-0) lors de la première journée de la Ligue des Nations 2024-2025, Sport s'inquiète du nombre de blessés au FC Barcelone. En comptant également l'équipe réserve, 18 joueurs sont actuellement sur le flanc.

🗞️ 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



❌ Faltó el gol

🚨 Enfermería llena: Plaga de lesiones para Flick

⚽ Cristiano Ronaldo marca su gol 900

🚴‍♂️ Tercera etapa para el Kern Pharma

🗣️ El ministro Marlaska responde a Vinicius

🏅 Una medalla de vida para Loida Zabalahttps://t.co/hmuKKEqc8y — Diario SPORT (@sport) September 5, 2024

Mundo Deportivo : "Attentifs aux agents libres"

De son côté, Mundo Deportivo nous apprend que le Barça s'intéresserait au marché des agents libres et pourrait en recruter un. Adrien Rabiot, Memphis Depay, Wissam Ben Yedder, Ivan Perisic, Eric-Maxim Choupo-Moting ou encore Anthony Martial sont notamment toujours libres de tout contrat.

🔵🔴 El mercado de agentes libres para el Barça



ℹ️ Podría reforzarse en caso de una grave lesión o un ingreso importante



📜 Rabiot, Memphis, Ben Yedder, Perisic, Choupo-Moting, Soares, Matip y Kjaer, entre ellos



✍️ @jbatalla7 | @sergisoleMD https://t.co/HbgWPpHMdb — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 6, 2024

La presse madrilène

Marca : "Le champion méritait plus"

Du côté de la presse madrilène, on évoque la blessure du défenseur central du Real Madrid, Eder Militao. Le Brésilien souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite et devrait être absent entre 10 et 15 jours.

AS : "Une Espagne sans étincelle"

Enfin, AS s'attarde sur le 900e but inscrit en carrière par Cristiano Ronaldo. C'était ce jeudi lors de la victoire du Portugal contre la Croatie (2-1).

