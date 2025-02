Le rendez-vous des Girondins – Yanis Merdji : « Je veux m’inscrire dans la durée ici »

Chaque semaine, But! donne la parole à un Girondin pour évoquer cette saison dans l’enfer du National 2. Après Cédric Yambéré, Soufiane Bahassa, Emeric Depussay, Nassim Ranem, Jean Grillot, N’Famady Diaby et Trazié Thomas Zai, c’est au tour de Yanis Merdji de répondre à nos questions.

La défaite à Bourges (3-4)

« Ça a été un match compliqué, avec beaucoup d’événements. On n’a pas fait une prestation dégueulasse dans l’ensemble. Ça n’a pas été comme contre Locminé (1-2), où on a perdu car l’état d’esprit n’était pas là et nous non plus sur le terrain. A Bourges, on a été corrects au niveau de l’état d’esprit. Après, c’est sûr que défensivement et offensivement, on a rencontré des difficultés. On concède quatre buts, donc c’est sûr que ce n’est pas notre meilleur match. Le positif, c’est qu’on était menés et qu’on a réussi à renverser le match. On aurait même pu prendre un point sur la fin. C’est ce qu’il faut garder, à mon avis. C’est le foot, on sait qu’on ne peut pas être performants à chaque match. Le terrain était un peu compliqué, il s’est dégradé à mesure que le temps passait. Mais dans le contenu, on a fait de belles choses. C’est le football ! Parfois, on a beau mettre tous les ingrédients, l’équipe adverse à plus de réussite que nous et elle gagne. »

Un début d’année très réussi (5 buts en 7 matches)

« C’est quelque chose qui ne s’explique pas. C’est l’équipe qui prime, l’état d’esprit et le collectif qui permettent d’être performants. Yvan (Ikia Dimi) est arrivé et il a marqué deux buts en trois matches. Etienne (Beugre) aussi. Il n’y a pas de motifs personnels plus importants que le collectif. C’était l’état d’esprit de l’équipe qui fait qu’offensivement, on se procure beaucoup de situations. C’est sûr que le fait qu’on se connaisse mieux depuis six mois, ça joue. Par rapport aux premiers matches où on était en reconstruction, on a plus d’automatismes, plus de repères, on se connaît plus dans le jeu, même si on continue à se construire en tant qu’équipe. »

Jouer aux côtés d’Andy Carroll

« C’est un joueur très expérimenté, qui a une carrière exceptionnelle et en dehors du foot, c’est quelqu’un de formidable. Mais ce n’est pas seulement lui et moi. C’est toute une équipe qui apporte à chacun des joueurs. Sur le plan tactique, il a une vision des choses qui est plus pointilleuse. C’est quelqu’un de très ouvert, qui nous aide beaucoup et qui est très intelligent. »

L’une des saisons les plus abouties de ta carrière

« La saison n’est pas terminée donc je ne peux pas dire que c’est l’une des plus abouties. On se rappellera en fin de saison pour faire le point mais pour l’instant, c’est une bonne première partie de saison, on va dire. »

L’apport de Bruno Irles et de ton staff

« Le coach a beaucoup de qualités. Il a évolué en Ligue 1, il a un gros QI football. Il nous apporte beaucoup d’analyses techniques et tactiques. C’est très important, surtout à ce niveau où il y a beaucoup de défauts. Le fait de pouvoir les pointer du doigt et d’appuyer là où ça fait mal chez nos adversaires, c’est important. C’est un duo qui marche bien avec Dado (Prso). Il ne faut pas oublier tout ce qui est analyse vidéo et tous les autres qui sont autour. On a un staff qui est très professionnel. Il y a des analyses poussées, on fait des retours vidéos assez régulièrement. »

Son parcours

« Je suis né à Roanne, pas loin de Lyon et Saint-Etienne, mais je n’ai jamais eu de contact avec l’OL ou l’ASSE. J’ai joué jusqu’à mes 18 ans dans mon petit club de village et après, j’ai passé deux années à Andrézieux. J’ai changé huit fois de club en dix ans. C’est un peu la carrière d’un joueur de foot. Suivant ce qui peut se passer entre l’arrivée d’un nouveau staff, le changement de directeur sportif, un état de forme… Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Quand on est joueur, on aimerait rester le plus longtemps dans un club. Mais comme le foot est de plus en plus incertain, on sait qu’à tout moment, on peut prendre ses valises et partir. Il n’y a pas d’explication particulière par rapport à ces mouvements réguliers. S’il y a un club où j’aurais aimé m’inscrire dans la durée ? Les Girondins de Bordeaux (sourire) ! Quand on fait partie d’un projet comme ça, qu’on a commencé dès le départ, alors que tout n’était pas formé, ça donne envie de voir la suite. Cette période difficile nous a permis de resserrer nos liens les uns avec les autres. Quand on commence comme ça, on aime faire partie de ce projet et on aimerait en faire partie longtemps. »

Les contacts avec le FCGB l’été dernier

« C’est John Williams qui m’a contacté et m’a parlé un peu du projet. J’ai pris le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre et j’ai fait le choix de venir. Je ne regrette pas du tout mon choix. J’étais à Concarneau en Ligue 2 mais le club est descendu. Quand les Girondins de Bordeaux vous appellent, ça vous pousse à réfléchir car on connaît l’histoire du club. Porter le scapulaire et jouer pour ce club, c’est quelque chose de fort. »

Les supporters toujours présents

« Les premiers matches, je ne m’attendais pas à un tel soutien populaire. Je savais qu’il y avait du monde mais lors des premiers matches à Sainte-Germaine, voir autant de monde au bord de la route, c’était très fort. Aujourd’hui, quand on voit les supporters faire des déplacements de six ou sept heures et être presque mille à l’extérieur, on se rend réellement compte de l’amour qu’ils ont pour le club. Ça donne envie de les avoir le plus longtemps possible à nos côtés. Jusqu’en Ligue 1 ? Même en Ligue des champions (rires) ! »

Ses souvenirs du FCGB

« Je me rappelle des très beaux matches qu’il pouvait y avoir entre l’Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux, à l’époque de Yoann Gourcuff, de Marouane Chamakh, et même un peu avant quand il y avait Jean-Claude Darcheville. C’était de très beaux matches, pourquoi pas les revivre avec les Girondins ? »

