Haise (Nice) fait le bilan du Mercato, Sampaoli a coûté 2 recrues à Rennes, un retour au LOSC ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Diawara de retour le banc Rémois, Diouf nommé capitaine ?

Après l’éviction de Luka Elsner, c’est Samba Diawara (46 ans) qui va succéder à l’ancien amiénois. L’ancien défenseur international malien avait déjà pris les rênes du Stade de Reims en mai dernier après le départ précipité de Will Still, le temps de trois matches sans défaite. Son premier défi sera de qualifier son équipe pour les quarts de finale de la Coupe de France dès jeudi. Mais sa mission est avant tout de maintenir en L1 une formation qui n’a plus remporté le moindre rencontre depuis le 10 novembre… A noter que selon L’Union, Marshall Munetsi partant pour Wolverhampton et Teddy Teuma blessé, c’est le portier rémois Yehvann Diouf qui devrait être nommé capitaine.

OGC Nice : Haise dresse le bilan du Mercato

Interrogé sur le mercato hivernal qui vient de s’achever, Franck Haise a dressé un bilan positif du côté de l’OGC Nice. « On a fait le mercato qu’on voulait faire, a-t-il résumé en conférence de presse. On voulait que Rares (Ilie) et Issiaga (Camara) aient plus de chances possibles de s’exprimer parce que cela aurait été difficile pour eux de jouer. Donc on est contents qu’ils puissent continuer leur développement (ailleurs). Après, même si j’ai bon espoir qu’on revoie Morgan (Sanson) prochainement, il a été absent six mois (cheville), on sait les problèmes que Tanguy (Ndombele) peut avoir, donc il fallait un renfort expérimenté dans l’esprit qu’on recherche, dans les moyens qui sont les nôtres, et Baptiste (Santamaria) cochait toutes les cases. Avec ce recrutement et aucun départ non souhaité, je suis très satisfait de ce mercato et du groupe que j’ai. »

Stade Brestois : Roy voit loin en Coupe de France

Avec le succès étriqué à Troyes), dans le temps additionnel (2-1), le Stade Brestois est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de FRance, ce qui constitue la meilleure performance de l’histoire du club (comme en 1983 et 2015). « Ç’a toujours été un objectif pour moi, savoure Eric Roy. Je voulais absolument vivre cette aventure, car j’adore la Coupe de France, que je n’ai malheureusement jamais gagnée comme joueur. Pour un club comme nous, s’il y a une compétition qu’on peut peut-être gagner, sur un concours de circonstances, c’est la Coupe de France. Le Championnat, c’est compliqué, la Ligue des champions, c’est moins compliqué que le Championnat, mais c’est difficile… » Il faudra déjà se débarrasser du PSG, les 11 et 19 février, pour atteindre les 8es de finale. Une semaine plus tard, ce sera les quarts dans la doyenne des compétitions. « On verra ce qu’on aura, le PSG, certainement… ».

RC Strasbourg : Rosenior a déjà oublié Rennes

Le RC Strasbourg aborde face à Angers (20h45) l’unique duel de Coupe de France entre équipes de L1 avec l’ambition de surfer sur sa bonne dynamique, qui n’aurait pas été entamée par la défaite du week-end dernier à Rennes (0-1). « La performance globale était bonne et c’est ce qu’on retient », a assuré Liam Rosenior en conférence de presse. L’entraîneur anglais veut aller très loin en Coupe et rêve de la finale. Pour passer en quarts, il alignera la meilleure équipe possible, compte tenu des absences d’Emmanuel Emegha (suspendu) et de Dilane Bakwa (blessé). Il retrouve Sebastian Nanasi, qui n’est plus malade, et a appelé les recrues Valentin Barco, Samuel Amo-Ameyaw, ainsi que le jeune attaquant Zoumana Diallo (20 ans).

Toulouse FC : Sierro de retour !

Après Rasmus Nicolaisen, resté sur le banc dimanche contre Nice (1-1), c’est au tour de Vincent Sierro d’effectuer son retour dans le groupe du Toulouse FC. Absent depuis un gros mois, le capitaine du TFC a soigné sa blessure au mollet droit et pourrait retrouver la compétition face à Guingamp (L2) ce soir. Forfait lors des cinq derniers matches, Djibril Sidibé (tendinite) a repris l’entraînement en individuel mais « c’est encore trop tôt » pour le voir réintégrer l’effectif, selon son entraîneur Carles Martinez Novell. Après quatre matches sans victoire en Ligue 1 (2 défaites et 2 nuls), Toulouse espère se relancer grâce à la Coupe, qui lui est chère.

Stade Rennais : Jota et Santamaria sacrifiés par Sampaoli

Le départ de Jorge Sampaoli a provoqué quelques mouvements au sein du Stade Rennais. Avant même que le coach argentin ne boucle ses valises, deux joueurs avaient dûr faire leurs leurs en raison d’aucun atome crochu avec lui : « Cas Santamaria voire Jota, exfiltrés en urgence sur demande impérieuse d’un coach qui saute après, se lamente le journaliste d’Ouest-France Guillaume Lainé sur X. Souvenir par ex des cas Rieder ou Le Fée, en bisbille avec le coach, très vite sortis début été 2024…Éternelle histoire de l’impact coach sur mercato. »

LOSC : Gudmundsson espéré contre le Havre

Absent de la feuille de match de 8e de finale de Coupe de France entre Dunkerque et le LOSC, Gabriel Gudmundsson est actuellement grippé. Bruno Genesio, en conférence de presse d’après match, a laissé entendre que son retour était espéré pour recevoir Le Havre, samedi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 (19h).

