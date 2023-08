Coup dur pour Nice avant l’OL, rebondissement pour Mikautadze, un Rennais vers Lyon ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Stade Rennais : offre démentie pour Mikautadze !

Alors que le 10 Sport a annoncé ce samedi que les dirigeants du Stade Rennais auraient proposés 20 millions d’euros à leurs homologues du FC Metz pour le transfert de Georges Mikautadze, l’insister Mohamed Toubache-Ter, dont rien n’échappe sur l’actualité de la Ligue 1, a tenu à démentir cette information.

OGC Nice : coup dur avant l'OL

Bastien Dechepy a été désigné pour arbitre le choc entre l’OGC Nice et l’OL en clôture de la 3e journée de Ligue 1 (20h45). Une bien mauvaise nouvelle pour le Gym quand on se rappelle que c’est le même officiel qui avait expulsé Jean-Clair Todibo au bout de 8 petites secondes la saison dernière...

Mais aussi...

SC Amiens : Chibozo rebondit en D2 portugaise

Arrivé il y a un an en provenance de la Juventus Turin, Ange Chibozo va quitter Amiens pour être prêté à Paços de Ferreira (D2 portugaise). L'attaquant béninois de 20 ans a disputé 26 matches avec les Picards la saison dernière.

Stade de Reims - MHSC : les onze de départ se dessinent

Auteur d’une belle entame de saison à Reims, Amir Richardson (21 ans) est suspendu à Montpellier (15h). Will Still a plusieurs options pour le remplacer dans son 4-2-3-1, où il y a désormais plus de concurrence à tous les postes, comme en défense centrale, entre Emmanuel Agbadou et Joseph Okumu, de retour après son problème aux ischios. De son côté, Michel Der Zakarian pourra compter sur son équipe type. À commencer par ses deux nouvelles recrues sur le plan offensif, l’ailier droit jordanien Mousa al-Tamari (2 buts) et le numéro 9 nigérian Akor Adams (3 buts). L’entraîneur du MHSC devrait aligner son 4-2-3-1 avec Arnaud Nordin – remis de sa lésion à la cuisse – sur le flanc gauche.

Clermont : Gastien serein malgré tout

Malgré le pire démarrage de Clermont depuis son accession à la L1 en 2021, Pascal Gastien reste serein : « Il n’y aura rien de dramatique quoi qu’il arrive, mais ce serait bien d’ouvrir le compteur contre Metz. » Toujours privé de l’attaquant Elbasan Rashani (quadriceps) et du défenseur central Maximiliano Caufriez (cheville), l’entraîneur auvergnat est dans l’expectative concernant un autre arrière axial, Mateusz Wieteska, en partance pour Cagliari (Serie A). Gastien devrait en tout cas modifier son secteur offensif, notamment en pointe, où Komnen Andric pourrait débuter.

Et enfin...

Toulouse FC : Chaïbi remis en selle

Fort de sa série d’invincibilité en Ligue 1 de sept matches (deux victoires et cinq nuls), le Toulouse FC se déplace confiant à Strasbourg (15h). D’autant plus que le Téfécé est la meilleure équipe à l’extérieur en 2023 derrière l’OM (23 points ramenés, contre 26 pour l’OM). Et les Violets pourront aussi compter sur le retour de Fares Chaïbi. Passeur décisif à Nantes (2-1, le 13 août), l’international algérien (20 ans, 3 sélections) avait été écarté six jours plus tard pour la réception du PSG (1-1), en raison de ses velléités de départ.

FC Metz : Asoro déjà adoubé en Lorraine

Le FC Metz veut bonifier le point pris face à l’OM en se rendant à Clermont avec son capitaine Matthieu Udol et sa recrue offensive Joel Asoro, qui remplacera poste pour poste Youssef Maziz, qui va signer à Louvain. « Mais il peut jouer partout, alors qu’il n’est pas très grand (1,75m) », a précisé Laszlo Bölöni. « C’est un joueur qui peut tenir le ballon pour faire remonter le bloc-équipe, il est puissant balle au pied, fait la différence sur le côté et centre bien », a détaillé le directeur sportif Pierre Dréossi, qui devrait accueillir un défenseur central dans les prochaines heures.

Stade Rennais : Tait vers l’OL ?

Trois clubs sont venus prendre des renseignements ces derniers jours sur la situation de Flavien Tait (30 ans), arrivé en 2019 et lié au Stade Rennais jusqu'en juin 2024. Selon L’Équipe, le Panathinaikos et la Salernitana sont attentifs à la possible sortie du milieu de terrain, alors qu’il a quelques partisans en interne à l’OL, même si rien n'a été lancé concrètement. Non utilisé par Bruno Genesio lors des deux premières journées (mais convoqué pour le déplacement au Havre), le milieu du Stade Rennais va devoir prendre une décision avec son club dans les derniers jours du mercato.

Podcast Men's Up Life