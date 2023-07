Nouveau coup de théâtre pour Bourigeaud, l'OM et Rennes lorgnent à Reims, des recrues à Nice et Bordeaux ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Stade Rennais : pas de prolongation pour Bourigeaud !

« Annonce imminente du côté des Bourigeaud », avait lâché, le 2 juillet dernier, l’insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. De quoi laisser entendre que Benjamin Bourigeaud allait prolonger son contrat avec le Stade Rennais. Mais finalement, ce n’est pas l’ancien Lensois qui a signé un nouveau bail avec le club Rouge et Noir mais son beau-frère, José Capon. Le jeune milieu de terrain français a paraphé ce lundi son premier contrat professionnel avec Rennes.

OGC Nice : un défenseur d'Annecy arrive !

Selon Le Dauphiné Libéré, l'OGC Nice tient sa prochaine recrue estivale : Kevin Mouanga. Le défenseur central d'Annecy, auteur d'une grosse saison en Ligue 2, devrait coûter environ un million d'euros au Gym.

MHSC : Mavididi vers le LOSC ?

A la recherche d'un attaquant pour pallier le départ de Jonathan David, en instance de départ, le LOSC songerait à Stephy Mavididi. Selon Fabrizio Romano, le MHSC serait ouvert à une opération avec les Dogues. Leicester City et le Club Bruges serait également sur les rangs.

Leicester City are interested in Stephy Mavididi as one of the options for this summer. 🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #LCFC



Deal depends on the outgoings now.



Club Brugge and Lille are also showing interest, Montpellier open to cash in with him being in final year of contract. pic.twitter.com/Ucb9iz6xKb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2023

Mais aussi...

Stade de Reims : Lopy ciblé par l'OM et Rennes ?

Selon Wiwsport, l'OM et le Stade rennais feraient partie des clubs intéressés par le profil de Dion Lopy, auteur d'une saison mitigée sous le maillot du Stade de Reims. En fin de contrat en juin 2024, le milieu défensif de 21 ans est aussi sur les tablettes de Crystal Palace et du Borussia Dortmund. Dans le sens des arrivées, le défenseur central Joseph Okumu (La Gantoise, 26 ans) pourrait signer dans la Marne.

MHSC : Wahi vers Chelsea ?

Dans une interview accordée à Midi Libre dimanche, Laurent Nicollin a donné quelques détails sur le cas d’Elye Wahi (20 ans). Le président du MHSC a annoncé qu’« un club allemand et un club anglais » se disputaient la signature de son attaquant, auteur de 19 buts en 33 matches de Ligue 1 la saison passée. Si on connaissait déjà l’Eintracht Francfort, L’Équipe affirme que Chelsea s’est positionné il y a plusieurs jours et devraient dégainer une première offre auprès du MHSC cette semaine. Le club héraultais espère toujours 30 M€. Le joueur, lui, patiente et réfléchit actuellement à la meilleure option alors que l’Union Berlin, la Lazio Rome et Bournemouth ont envoyé des propositions qui ne l’intéressent pas.

RC Strasbourg : Djiku a signé à Fenerbahçe

En fin de contrat au RC Strasbourg, Alexander Djiku a fait le choix de rejoindre Fenerbahçe plutôt que l’Angleterre. Le vice-champion de Turquie lui a fait passer sa visite médicale, visiter le bouillant stade Sükrü-Saracoglu et fait signer un contrat de trois ans. C’est une année de moins et un salaire moins important que ce que lui promettait Nottingham Forest, mais le Ghanéen a préféré le cadre de vie et la participation à une Coupe d’Europe (deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence) plutôt que de rejoindre la Premier League.

AS Monaco : Marcelin vers Bordeaux ?

Selon Foot Mercato, Jean Marcelin serait proche de rejoindre les Girondins de Bordeaux. Le défenseur de 23 ans n'a plus qu'un an de contrat et était prêté ces deux dernières saisons au Cercle Bruges, club filial de l'ASM.

Et enfin...

FC Lorient : Le Bris vide son sac

Présent à la (vraie) reprise du FC Lorient, Régis Le Bris a clarifié sa position sur le banc des Merlus. « Mon investissement est total. Le club continue à avancer et il fait face à de nombreux défis. En interne, on discute beaucoup dans cette Ligue 1 plus compétitive. Lorient, en L1, c’est chaque année un challenge. Il faut mettre beaucoup d’énergie pour être compétitifs, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Le mercato ? Ça fait partie de mes inquiétudes. Il fallait qu’on soit extrêmement réactifs sur les joueurs libres, les premières opportunités de marché. Et je trouvais en mai qu’on n’était pas tout à fait prêts. Mais le mercato s’ouvre vraiment maintenant, et il n’y a pas eu de mouvements majeurs. Les cellules de recrutement ont travaillé. Mais si on doit choisir de perdre un peu de temps et améliorer notre organisation, je préfère en perdre parce qu’on sera à 115 % par la suite. Ça me rend confiant pour la suite. »

Nancy : grand oral décisif devant la DNCG

Relégué sportivement en National 2 puis administrativement en National 3 par la DNCG, l’AS Nancy-Lorraine se présente également aujourd’hui devant la commission d’appel de la DNCG à la FFF. Rien ne dit que Chien Lee et Krishen Sud, seuls à la barre, après les départs de Paul Conway et Randy Frankel, qui ont jeté l’éponge 48 heures après la sanction de la DNCG, assumeront leurs responsabilités d’actionnaires majoritaires (90 % du club). Avant de rêver au National, par un repêchage avec l’exclusion de Sedan des championnats nationaux, Nancy devra assurer son maintien en N2. À ce titre, selon L’Est Républicain, le club ne devrait pas prolonger tous les joueurs de l’effectif en fin de contrat, à l’exception de Lamine Cissé. Cette décision permettrait de réduire considérablement la masse salariale et peutêtre de convaincre la commission d’appel.

OL : Toko Ekambi vers la Turquie ?

Karl Toko Ekambi ne fera pas de vieux os à l’OL. Rentré de son prêt au Stade Rennais (5 buts, 2 passes décisives en 19 rencontres), l’attaquant camerounais se dirige vers Fenerbahçe. Selon Foot Mercato, le club turc, qui vient de conclure l’arrivée du Strasbourgeois Alexander Djiku, pousse pour recruter le Lyonnais. Les Turcs font même le forcing pour boucler le dossier puisque « KTE » pourrait être libéré de son contrat.

