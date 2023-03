Coup dur pour Toko-Ekambi, David (LOSC) et Digard (Nice) clarifient leur avenir

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Equipe de France : Todibo remercie l'OGC Nice

Jean-Clair Todibo, convoqué en équipe de France suite aux défections en défense, n’a pas oublié de remercier l’OGC Nice pour sa présence chez les Bleus. « C’est une grande fierté d’être appelé en tant que niçois. Je leur dois énormément, a-t-il affirmé en conférence de presse. Je suis très reconnaissant de ce qu’a fait et ce que fait encore le Gym pour moi, c’est une grande fierté d’être appelé en tant que Niçois et j’espère les rendre très fier à chaque fois que je porterai ce maillot. »

Girondins : Molina ironise sur la formation à Bordeaux

Le journaliste d'investigation Romain Molina a publié une vidéo mercredi sur le statut des jeunes joueurs. Il a notamment évoqué les Girondins de Bordeaux, qui ont été contraints de faire confiance aux produits de leur formation après la relégation alors qu'ils ne leur donnaient pas leur chance au début de l'ère Lopez : ""'L'amour de la formation" a énormément aidé certains clubs et continue de le faire malgré des vents contraires. Regardez Bordeaux. Pourquoi ils font un bon début de saison ? C'est grâce aux gamins du centre de formation quelque part. Et si Bordeaux monte et retrouve la Ligue 1, certains peuvent parler du coach, mais ce sont les jeunes qui font la différence et aussi la valeur marchande. Quelle ironie pour ce club qui a sans cesse fait jouer ses recrues l'an dernier pour des questions de business, d'agent et tout cela ! Le foot business peut-être tuera notre foot. Même dans les pires moments, on remarque que ce qui sauve, c'est l’identité d'un club".

RC Strasbourg : Delaine remonté à bloc par l'arrivée d'Antonetti

Arrivé à Strasbourg l'été dernier en provenance de Metz, Thomas Delaine a connu une première partie de saison catastrophique, entre acclimatation difficile, mauvais résultats et blessure au tendon d'Achille qui l'a envoyé pour quatre mois à l'infirmerie. Mais l'arrivée de Frédéric Antonetti sur le banc l'a reboosté. Le Corse n'a pas hésité à titulariser le latéral gauche au Vélodrome il y a deux dimanches et Delaine l'a remercié en sortant un gros match. En zone mixte, il a rappelé combien il devait à son entraîneur et combien il allait tout faire pour ne pas le décevoir : “J’étais dans une phase un peu difficile, et le fait de voir une tête qui m'est familière, ça redonne confiance. Il m’a mis titulaire contre Marseille. J’ai envie de lui rendre la confiance qu’il m’a donnée. Globalement, j’ai envie de switcher cette première partie de saison, repartir de l’avant, avec beaucoup de détermination et beaucoup d’envie”.