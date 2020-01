ASSE : les Verts ont encore frôlé la correctionnelle avec le PSG 

true

L’ASSE croisera la route d’Épinal en Coupe de France. Les Verts, beaux vainqueurs de l’AS Monaco en 8es de finale (1-0), n’auront pas la tâche facile face aux tombeurs du LOSC à ce même stade de la compétition.

Rocheteau rêve de la Coupe de France

« On aurait aimé recevoir pour faire plaisir à nos supporters pour ce quart de finale. On va aborder ce match avec beaucoup d’humilité, a réagi Dominique Rocheteau sur France Télévision. N’oublions pas qu’Epinal a quand même éliminé un club comme Lille ! Quand on est un club de Ligue 1 et qu’on se fait éliminer par un club amateur… Je pense à mon ami Christophe Galtier, c’est dur pour lui. Je ne peux pas m’avancer mais on risque de jouer à Nancy de ce que je sais. Ce sera un beau stade, une belle pelouse et je l’espère un très beau match. »

« On est satisfait d’avoir évité le PSG »

Celui qui est toujours membre du directoire de l’ASSE veut aller encore plus loin en Coupe de France et semble soulagé d’avoir éviter le pire en tirant le PSG. « J’espère que c’est la bonne année pour nous ! Cela fait tellement longtemps qu’on n’a pas fait une finale de Coupe de France… On a quand même un passé, on l’a gagnée six fois, a ajouté Rocheteau. On est satisfait d’avoir évité le PSG. C’est la bête noire et en Coupe on tombe souvent contre eux et ils nous ont souvent barré la route. Bien sûr qu’on est favoris mais en Coupe de France il n’y a pas de favoris. »