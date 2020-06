ASSE – Mercato : le Stade Rennais pourrait priver Puel de Bouanga contre le PSG !

true

Intéressé par Denis Bouanga (ASSE, 25 ans) au mercato, le Stade Rennais pourrait priver l’intéressé de la finale de la Coupe de France contre le PSG.

La décision du Conseil d’État de confirmer l’arrêt de la saison 2019-2020 en Ligue 1 et d’en figer le classement à la 28e journée risque d’être encore très commentée. Jean-Michel Aulas s’offrira-t-il un baroud d’honneur sur Twitter pour montrer qu’il a encore la foi ?

En attendant, Didier Quillot était invité de RMC Sport hier soir et a confirmé que les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue pourraient se jouer devant des supporters. La demande de monter la jauge de 5000 à 2000 supporters a bel et bien été faite auprès du gouvernement. L’ASSE pourrait ainsi récupérer ses forces en tribunes mais en perdre peut-être une partie sur le rectangle vert.

Le Stade Rennais prêt à accélérer pour Bouanga ?

Manu Lonjon affirme en effet que le forcing du Stade Rennais pour recruter Denis Bouanga (25 ans) pourrait le priver du sommet contre le PSG, qui interviendra entre fin juillet et début août. Le directeur général de la LFP est resté évasif sur la date précise de la rencontre. Toujours est-il qu’il peut se passer beaucoup de choses en période de transferts en un peu plus d’un mois. Surtout pour un joueur aussi demandé que Bouanga.