Si la fin de crise sanitaire du covid-19 le permet, les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue pourraient se tenir entre la deuxième quinzaine de juillet et début août.

Si l’évolution de la pandémie de coronavirus rend très incertaine la reprise des saisons dans les divers sports collectifs, cela n’empêche cependant pas les Ligues et les Fédérations de réfléchir à la manière de réorganiser le calendrier. En France, deux finales de Coupes nationales sont même déjà à replacer : celle de Coupe de la Ligue opposant l’OL et le PSG initialement programmée ce samedi et celle de Coupe de France entre l’ASSE et Paris qui devait se tenir fin avril. Deux matches programmés au Stade de France.

La Fédération et le Top 14 visent la même date

Dans l’obligation de réserver l’enceinte de Saint-Denis pour ne pas qu’elle soit occupée par d’autres évènements, la LFP et la FFF travaillent déjà de concert sur des dates. Comme le rapporte l’excellent site de supporters « Poteaux-Carrés », disposant de nombreuses antennes et généralement très bien renseigné, la Fédération envisagerait la date du 18 juillet pour la finale de Coupe de France des Verts. « Rien d’officiel évidemment pour le moment, surtout que la LNR voudrait préempter la même date pour sa potentielle finale de Top 14 », rappelle le média.

Concernant l’ultime édition de Coupe de France, la LFP envisage de plus en plus sérieusement la possibilité de faire sauter son Trophée des Champions 2020, initialement programmé le 1er août et de faire jouer OL – PSG à cette date. Affaires à suivre…