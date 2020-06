ASSE, OL, PSG : les finales de Coupes déplacées au vendredi à cause de Fort Boyard ?

true

L’ASSE, l’OL et le PSG commencent à y voir plus clair concernant la programmation des finales de Coupes nationales.

Les dates ne sont pas encore officielles mais, en coulisses, la FFF et la LFP travaillent sur l’organisation des finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. « Le Parisien / Aujourd’hui en France » avance les nouvelles dates probables de ces deux affiches. Des dates visant à respecter les recommandations de l’UEFA et la date limite fixée au 3 août pour clore la saison et dévoiler l’identité des Européens.

Le 24 juillet pour la Coupe de France, le 31 pour la Coupe de la Ligue

Conformément aux souhaits de Noël Le Graët, la rencontre PSG – ASSE serait la première des deux finales disputées le 24 juillet. Un match suivi sept jours plus tard de la rencontre PSG – OL. Si les instances et les diffuseurs se sont entendus pour deux vendredis, la raison serait d’abord télévisuelle. En effet, France Télévisions souhaiterait protéger son programme phare Fort Boyard, diffusé sur France 2 le samedi soir.

En revanche, la Fédération comme la Ligue n’ont pas encore arrêté le nombre de supporters autorisés au stade de France. Un débat qui viendra dans un second temps dès lors que les dates seront entérinées et officialisées.