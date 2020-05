ASSE – PSG : la FFF a laissé Caïazzo le bec dans l’eau pour la finale !

true

Pour être enfin fixé, le co-président de l’ASSE Bernard Caïazzo a prévu d’évoquer la finale de la Coupe de France avec les dirigeants du PSG, ainsi que ceux de la FFF.

Bernard Caïazzo a encore livré un véritable récital médiatique ce dimanche. Au cours d’une conférence de presse en tant que président du syndicat Première Ligue, le co-président de l’ASSE a notamment évoqué ses doutes sur les dates du prochain mercato.

« Ce n’est pas défini, tout dépendra des autres championnats, a précisé le président du conseil de surveillance de l’ASSE. S’ils se terminent plus tard que prévu, il faudra décaler notre mercato pour s’adapter. […] C’est le conseil d’administration de la Ligue qui décide des dates du mercato. Nous sommes un pays vendeur, on doit se caler sur les pays acheteurs. Donc on ne peut terminer ni avant ni après ces Championnats. Dans les autres championnats, ça pourrait se terminer le 2 octobre. On ne pourra pas démarrer le 9 juin car la FIFA limite à 12 semaines consécutives. »

Caïazzo reste sans réponse auprès de la FFF

Après avoir évoqué l’avenir de Loïc Perrin, ce même Caïazzo a aussi parlé de ses doutes concernant la finale de la Coupe de France, souhaitée au cœur de l’été mais dont la date n’est toujours fixée. « Nous avons convenu de nous voir avec Paris et la FFF en tête à tête. Ce serait une bonne chose pour prendre ensemble les bonnes décisions, a-t-il glissé dans Le Progrès. J’ai par exemple demandé à la Fédération si on jouait le match avec les effectifs de la saison 2019-2020 ou de la suivante. Je n’ai pas eu de réponse. »