ASSE – PSG : le board des Verts monte au créneau pour Saliba, le feuilleton est loin d’être terminé 

Malgré les communiqués publiés par l’ASSE puis par Arsenal, le feuilleton William Saliba n’est pas encore terminé. L’Équipe et Le Progrès en sont persuadés.

William Saliba pourra-t-il prendre part à la finale de la Coupe de France contre le PSG le 24 juillet ? A priori non, les deux clubs ayant échoué à s’entendre sur les modalités d’un éventuel « dépassement de fonctions » d’un joueur désormais sous contrat avec les Gunners. Si le débat semblait clos mercredi midi, le feuilleton n’est pas terminé pour autant.

Une dead line fixée au 9 juillet

« On peut comprendre qu’ils veuillent des garanties car ils ont effectué un gros investissement. Mais on a géré William pendant dix mois, et plutôt bien. Leur excès de prudence bloque un peu les choses », regrette le board stéphanois dans Le Progrès. Le quotidien régional semble même optimiste. « Reste encore un espoir : les deux clubs ont jusqu’au 9 juillet pour se mettre d’accord et permettre à William Saliba de jouer la finale de la Coupe de France », peut-on lire dans ses colonnes ce jeudi.

L’Équipe semble aussi positif pour une issue favorable à l’ASSE dans ce dossier sensible.