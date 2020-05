ASSE – PSG : l’idée d’un forfait en finale prend du poids chez les Verts

true

Bernard Caïazzo semble se ranger derrière Roland Romeyer en cas de finale de Coupe de France à huis clos entre l’ASSE et le PSG.

Le 25 avril 2020 devait être un soir de fête à l’issue de la finale de Coupe de France entre le PSG et l’ASSE. Ce ne sera pas le cas en raison de la pandémie de coronavirus qui a stoppé toute activité ou presque dans le monde entier. Si la tenue de cette rencontre prestigieuse a encore du sens dans la bouche de certains, le risque qu’elle se joue à huis clos n’est pas pour emballer qui que ce soit chez les Verts.

« Roland Romeyer a raison de ne plus vouloir la disputer, tonne dans L’Équipe Serge Vial, patron du QG des Verts à Paris. Vous mangeriez un couscous sans semoule ni piment ? Ce serait grave. Une finale sans supporters, ça ne sert à rien. » Bernard Caïazzo semble se ranger derrière la position de Romeyer, à mots feutrés. « Sans public, le sport n’est plus un spectacle vivant. Le seul grand match à gagner, c’est celui contre le Covid-19. Tout le reste n’est pas prioritaire », poursuit le co-président de l’ASSE. « Écoutez, moi, je me range derrière l’avis du groupe, renchérit un leader du vestiaire. On veut nos supporters. » Du côté du staff technique, le quotidien sportif estime qu’on se pliera à la décision présidentielle même si un forfait aurait nécessairement un coût.

Une opération économique quasi blanche ?

S’ils déclarent forfait, par écrit et par avance, l’article 10 des règlements de la Coupe de France 2019-2020 prévoit en effet que les Verts auraient match perdu… mais ils ne se verraient pas exclus des prochaines éditions. Quant au manque à gagner, il ne serait pas de nature à contraindre leurs dirigeants à revoir leur position à tout prix. « Tout au plus, le club forézien renoncerait à 2 065 000 €, gain promis au vainqueur, ou à 1 515 000 €, celui du finaliste, ont calculé nos confrères. Au regard des primes à reverser aux joueurs, l’opération économique se révélerait neutre pour un club doté d’un budget prévisionnel de 109 M€. »