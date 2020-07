ASSE – PSG : Noël Le Graët en colère contre les dirigeants stéphanois

false

Le président de la FFF, Noël Le Graët, a quelques heures de la finale de la Coupe de France (ASSE-PSG), ne comprend pas une décision du club stéphanois.

C’est demain soir, et dans un Stade de France ce qui sonnera creux, que se déroulera la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE. Match qui, comme vous le savez, ne sera vu, dans les tribunes, que par 5 000 spectateurs, coronavirus oblige. Ce chiffre sera en réalité moindre car les dirigeants de l’ASSE ont décidé de payer et de neutraliser 900 places, laissées libres par les Ultras stéphanois, qui ont décidé de boycotter cette rencontre.

Du côté de la Fédération Française de Football, et de son président Noël Le Graët, on ne comprend guère cette décision. Pas celle des supporters, mais celle du club. Propos accordés à nos confrères du Parisien et retranscrits par Canalsupporters. « Pourquoi ne pas distribuer ces billets à des invités ? Je n’ai rien à accepter ou pas, mais je préférerais qu’il y ait du monde au Stade de France. Et pourquoi ne pas distribuer ces 900 tickets à des soignants, des enfants des quartiers défavorisés voire à des supporters non encartés de l’ASSE ? »

Il y aura donc, demain, au Stade de France, 4 000 personnes. Dans une enceinte pouvant en accueillir 80 000…