ASSE, PSG, OL : 24 000 supporters finalement autorisés pour les finales ?

true

La dernière assemblée générale de la FFF a évoqué les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue qui mettront en scène l’ASSE, le PSG et l’OL. Notamment le nombre de spectateurs.

Combien de spectateurs seront autorisés à s’installer dans les gradins du Stade de France le 24 juillet pour la finale de la Coupe de France entre l’ASSE et le PSG ? Le mystère n’est pas encore levé mais le sujet était suffisamment délicat pour que le représentant de Saint-Étienne, Jean-Marc Barsotti, demande à prendre la parole juste avant la conclusion de l’assemblée générale de la FFF. En cause : la programmation du match… un vendredi soir.

« C’est un choix de diffuseur, on ne va pas se plaindre », a évacué Noël Le Graët, alors que la finale de la Coupe de France entre l’OL et ce même PSG se tiendra elle aussi un vendredi, une semaine plus tard. Pour le président de la FFF, la priorité du moment consiste à convaincre le gouvernement d’autoriser plus de 5 000 personnes à assister aux matches au Stade de France.

« J’aimerais que l’on puisse bénéficier de 30% de la capacité du stade »

Pour l’instant, ce n’est pas le cas. « On essaie d’avoir plus de places parce que 5 000, c’est peu, a souligné Le Graët. J’aimerais que l’on puisse bénéficier de 30% (soit environ 24 000 personnes) de la capacité du stade mais si ce n’est pas le cas, je n’en ferai pas une crise ».

Alors que la ministre des Sports Roxana Maracineanu a depuis affirmé avoir « entendu le message » du patron du football français, l’espoir grossit qu’à l’approche du 11 juillet et de la fin de l’état d’urgence sanitaire, le seuil de public maximal soit relevé. « Ça ne concerne pas que le sport mais aussi les grands rassemblements culturels dans l’espace public », a rappelé la ministre.