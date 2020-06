ASSE, PSG, OL : le nombre de spectateurs enfin fixé pour les finales !

true

L’AFP fait savoir ce samedi que seulement 5 000 spectateurs pourront assister aux finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue en juillet prochain.

Un flou entoure toujours les finales de Coupe de France (ASSE-PSG) et de Coupe de la Ligue (OL-PSG). Si les dates sont désormais plus ou moins arrêtées (24 juillet pour la première, le 31 juillet pour la seconde), le nombre de spectateurs autorisés au Stade de France reste un mystère. Ce samedi, l’AFP a donné de plus amples infirmations sur le sujet en s’appuyant sur les dires de Matignon cette nuit.

« Les stades et hippodromes en France, fermés en raison de la pandémie de coronavirus, rouvriront au public le 11 juillet avec un nombre maximal de 5 000 spectateurs, et les sports collectifs pourront reprendre dès ce lundi 22 juin, expliquent nos confrères dans un communiqué. Cette jauge maximale de 5 000 personnes pour les grands événements, les stades et salles de spectacle restera en vigueur en principe jusqu’au 1er septembre mais un nouvel examen de la situation épidémiologique nationale sera réalisé mi-juillet pour décider si un assouplissement est possible pour la deuxième partie du mois d’août. »

5000 personnes au SDF… avant un nouvel examen

Après lecture de ces lignes, cela signifie donc que la finale de la Coupe de France et celle de la Coupe de la Ligue auront lieu dans des enceintes limitées à 5 000 personnes. Quant à la L1, la reprise est programmée pour l’instant le week-end des 22 et 23 août.