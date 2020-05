ASSE – PSG : Riolo allume Romeyer pour un possible forfait en finale

true

Bernard Caïazzo semble se ranger derrière Roland Romeyer en cas de finale de Coupe de France à huis clos entre l’ASSE et le PSG.

Le 25 avril 2020 devait être un soir de fête à l’issue de la finale de Coupe de France entre le PSG et l’ASSE. Ce ne sera pas le cas en raison de la pandémie de coronavirus qui a stoppé toute activité ou presque dans le monde. Si la tenue de cette rencontre prestigieuse a encore du sens dans la bouche de certains, le risque qu’elle se joue à huis clos n’est pas pour emballer qui que ce soit chez les Verts.

Bernard Caïazzo semble se ranger derrière la position de Roland Romeyer, qui s’est déjà élevé contre l’option de jouer sans supporters au Stade de France. « Sans public, le sport n’est plus un spectacle vivant. Le seul grand match à gagner, c’est celui contre le Covid-19. Tout le reste n’est pas prioritaire », affirme le co-président de l’ASSE dans L’Équipe. Avant les dernières paroles de Caïazzo, Daniel Riolo n’avait pas manqué de critiquer Romeyer pour sa présumée démagogie.

Riolo traite Romeyer de démagogue

« C’est insensé… alors Romeyer, il faut qu’il dise qu’il est forfait, a déclaré le journaliste sur RMC. Pour moi la démagogie elle débute là : si tu dis quelque chose mais qu’en aucun cas il ne peut y avoir un effet derrière, ou alors que tu n’assumes pas les faits, ou alors que tu n’annonces pas les faits. S’il est vraiment courageux, il dit que Saint-Etienne ne joue pas s’il n’y a pas de public ET qu’il sera forfait en cas de huis clos. S’il fait ça, je dirai que sa sortie est intéressante, ou au moins courageuse. Si à l’arrivée quand Le Graët dit qu’il faut jouer, il dit : “Ah ça ne me plait pas mais on y va quand même”… Tu auras envie de lui dire d’arrêter son cinéma. Un supporter peut parler comme ça. Quand tu es président et que tu dis quelque chose, tu dois anticiper tous les effets à venir, tu dois tout pouvoir assumer. Sinon, casse-toi et ne dis rien. Là c’est une façon démago d’aller dans le sens de ses ultras et de les prendre pour des c*** ! »