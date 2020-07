ASSE, PSG : risque sécuritaire pour la finale de la Coupe de France ?

false

Alors qu’on ne sait toujours pas combien de spectateurs pourront assister à la finale de Coupe de France, ASSE-PSG, un risque sécuritaire subsisterait.

A seize jours de l’événement, et de cette finale de Coupe de France opposant l’ASSE au PSG au stade de France, le flou artistique demeure. En cause, le nombre de spectateurs autorisés, qui demeure comme vous le savez inconnu. Chiffre le plus probable : 5 000, grand maximum.

Chaque club disposerait alors de 1 200 ou de 1 500 places, le reste revenant aux accrédités (joueurs, staffs, stadiers, journalistes…), aux Ligues ou aux partenaires. A cette heure, impossible également de savoir si les groupes Ultras des deux clubs ont l’intention de se rendre au Stade de France. Au sein des autorités, on en doute, même si il existerait un risque sécuritaire comme le souligne l’Equipe ce matin dans son édition.

« Ils risquent de monter à Paris pour mettre le bordel à l’extérieur du stade. »

« On pense que les ultras stéphanois vont boycotter si la jauge reste à 5 000, mais ils risquent de monter à Paris pour mettre le bordel à l’extérieur du stade », redoute ainsi une source au ministère de l’Intérieur.