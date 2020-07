ASSE – PSG : Saliba donne à Puel des signes positifs pour jouer la finale

true

Malgré les communiqués publiés par l’ASSE puis par Arsenal, le feuilleton William Saliba n’est pas encore terminé. Le stoppeur des Verts est serein.

William Saliba pourra-t-il prendre part à la finale de la Coupe de France contre le PSG le 24 juillet ? A priori non, les deux clubs ayant échoué à s’entendre sur les modalités d’un éventuel « dépassement de fonctions » d’un joueur désormais sous contrat avec les Gunners. Si le débat semblait clos mercredi midi, le feuilleton n’est pas terminé pour autant.

Saliba affiche une volonté féroce de jouer la finale

« On peut comprendre qu’ils veuillent des garanties car ils ont effectué un gros investissement. Mais on a géré William pendant dix mois, et plutôt bien. Leur excès de prudence bloque un peu les choses », a regretté le board stéphanois dans Le Progrès de jeudi. Reste encore un espoir : les deux clubs ont jusqu’au 9 juillet pour se mettre d’accord et permettre à William Saliba de jouer la finale de la Coupe de France. »

L’Équipe semble aussi positif pour une issue favorable à l’ASSE dans ce dossier sensible. La raison ? La volonté féroce et intacte de Saliba de jouer la finale avec les Verts. En coulisses, le défenseur de 19 ans n’en démordrait pas. Encore faudra-t-il que les Gunners y soient sensibles et fassent fi du domaine purement administratif…