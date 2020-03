ASSE – Stade Rennais (2-1) : Boudebouz a craqué dans le vestiaire

true

Ryad Boudebouz a donné des frissons à tout le peuple vert. En envoyant l’ASSE en finale de la Coupe de France sur un ballon placé dans le temps additionnel de la demie contre le Stade Rennais (2-1), l’international algérien a aussi marqué le but le plus important de sa carrière et fait taire les critiques à son sujet. La pression était si forte que Boudebouz n’a pu contenir son émotion dans le vestiaire après la rencontre.

« Je me suis toujours entraîné à fond, en restant dans ma bulle. On peut critiquer la performance. Pas en dehors du terrain, sans savoir ce qui se passe. Ça, c’est trop facile et blessant. C’est pour ça que j’ai pleuré, dans le vestiaire, a-t-il expliqué dans L’Équipe. Cela ne m’était jamais arrivé de pleurer, je n’aime pas montrer mes émotions. J’ai accumulé tellement de frustration après avoir été sifflé pendant presque toute la saison, que ce but, c’est une délivrance, un soulagement, le plus important de ma carrière. Quand ils m’ont vu pleurer, tous mes équipiers sont venus me voir, dans le vestiaire. Ils étaient tous contents pour moi, même ceux avec lesquels je n’ai pas spécialement d’affinités. C’est dans ce moment-là que l’on voit qu’on est une vraie équipe. »

« Jouer le haut ou le bas de tableau, c’est pareil »

Tout comme Robert Herbin, le milieu offensif de l’ASSE ne veut pas penser à une éventuelle relégation en Ligue 2 fin de saison. « Je ne peux l’imaginer. J’ai joué beaucoup de fois le maintien, à Sochaux, à Bastia et lors de ma première année à Montpellier. Je ne suis jamais descendu. Saint-Étienne est un club historique de Ligue 1 et il doit y rester. Pour y parvenir, on doit tous rester solidaires, nous, joueurs, comme les supporters, a-t-il ajouté. On veut faire croire le contraire aux gens alors que jouer le haut ou le bas de tableau, c’est pareil. Tu disputes des matches à pression, avec une exigence élevée. »