ASSE – Stade Rennais : Stéphan plante le décor contre les Verts

Un Stade Rennais en jambes va défier une ASSE en petite forme jeudi à Geoffroy-Guichard. Si tout le monde rêve d’une demi-finale de haut vol dans le Forez, le club breton semble partir avec les faveurs des pronostics eu égard à sa bonne tenue en championnat.

Solides troisièmes du classement, les hommes de Julien Stéphan restent sur un probant succès à Toulouse samedi (2-0) et sont revenus parfaitement en forme de leur voyage en Haute-Garonne. À l’exception de Joris Gnagnon, remplacé par précaution après un choc à la tête, le Stade Rennais est en effet reparti de la Ville Rose sans le moindre blessé à déplorer.

« Faire un exploit là-bas pour défendre notre titre »

Avec un objectif tout trouvé : « Faire un exploit là-bas pour défendre notre titre », a déjà planté l’entraîneur du SRFC en guise de décor. Pour cela, Stéphan devra régler quelques problèmes en plus du coup de sang de Raphinha. « En deuxième période, on a laissé trop d’espaces et trop de latitude au TFC, a-t-il fulminé après la rencontre. On aurait pu mieux contrôler. »