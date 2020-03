Coupe de France : ASSE – Stade Rennais, les compos (les Verts en 3-5-2)

true

Les entraîneurs de l’ASSE et du Stade Rennais, Claude Puel et Julien Stéphan, ont communiqué leurs onze pour la demi-finale de Coupe de France.

Vingt-quatre heures après la qualification du PSG pour la finale de la Coupe de France, l’autre demie va désigner l’équipe qui opposée aux champions de France. Ce sera soit l’AS Saint-Etienne, soit le Stade Rennais. Deux équipes aux courbes de performances inversées.

D’un côté, des Verts au bord de la crise de nerfs, entre résultats catastrophiques en championnat, tensions entre le vestiaire et Claude Puel, contestation des supporters. De l’autre, des Rouge et Noir 3es du championnat et détenteurs du trophée. Une élimination ce soir et ce serait la crise à Saint-Etienne.

ASSE : Moulin – Fofana, Saliba, Kolodziejczak – Debuchy, Camara, M’Vila, Cabaye (cap. ), Honorat – Diony, Bouanga.

SRFC : Mendy – Traoré, Da Silva (cap.), Gnagnon, Maouassa – Raphinha, Nzonzi, Camavinga, Bourigeaud – Del Castillo, Niang.