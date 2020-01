Coupe de France : le FC Metz tombe à Rouen (0-3), dernier qualifié pour les 16es de finale

false

C’est au stade Robert-Diochon de Rouen que se déroulait ce lundi soir le dernier des 32es de finale de Coupe de France entre le FC Metz, 17e de L 1, et Rouen, leader du groupe B de National 2.

⏱MT – C’est la pause à Diochon. Surpris dès l’entame de la partie, les Grenats sont menés au score sur la pelouse de @FCRouen (1-0). 1⃣ – 0⃣ #FCRFCM pic.twitter.com/moXteuthD3 — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 6, 2020

Les Messins, qui alignaient leurs recrues Vincent Pajot (prêté par Angers avec option d’achat) et Dylan Bronn (transféré de La Gantoise pour 4 M€ avec un contrat de quatre ans et demi), ont concédé un but en tout début de rencontre, œuvre de Dembi (6e), et ils n’ont pas réussi à refaire leur retard, Fataki ajoutant même un second but (77e), et Diarra un 3e (88e), dans un stade en ébullition. Le calice jusqu’à la lie pour les Grenats de Vincent Hognon!

C’est donc Rouen qui se qualifie et qui recevra Angers lors du prochain tour.