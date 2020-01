FC Nantes : Kita donne une leçon d’humilité à l’OM

true

L’OM, qui n’a pas laissé sa recette du 32e de finale de Coupe de France au club de Trélissac (1-1, 4 tab 2), n’a pas été imité par le FC Nantes, bien plus généreux à Bayonne.

L’OM s’est qualifié aux forceps dimanche en Coupe de France. Au stade des 32es de finale de la compétition, les hommes d’André Villas-Boas ont dû attendre la séance de tirs au but pour prendre la mesure de Trélissac (1-1, 4 tab 2).

La rencontre n’aura pas brillé par son spectacle mais plutôt par le fait que Jacques-Henri Eyraud n’ait pas laissé la recette au club amateur, comme le veut la tradition. Le club phocéen a longuement justifié ce choix hier soir dans un communiqué.

Bayonne remercie chaleureusement le FC Nantes

Malgré tout, cette décision fait un peu tache quand on voit l’élégance qu’ont pu faire preuve le PSG et surtout le FC Nantes à Bayonne. Le club basque a d’ailleurs salué la générosité de Waldemar Kita à son égard. « Au rayon des merci, il y en a plusieurs pour le Club de Nantes, peut-on lire sur son compte Twitter. Merci à leurs dirigeants qui ont été heureux de l’accueil. Merci particulier au président Kita qui nous a laissé l’intégralité de la recette. Merci aux joueurs et au staff qui nous ont respecté du début à la fin. »