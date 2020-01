FC Nantes : le club rappelle un souvenir très cuisant à l’OL

true

Le choc entre le FC Nantes et l’OL sera la principale affiche des 16es de finale de la Coupe de France les 18 et 19 janvier. Les Canaris, mine de rien, partiront même favoris de cette rencontre puisqu’ils sont mieux classés que les Gones en L1 (5es contre 12es) et les ont dominés au match aller (1-0).

Au bon souvenir de Vincent Bessat

À Décines, fin septembre, Alban Lafont avait réalisé des miracles devant la bande à Memphis Depay. En Coupe de France, on ne peut pas non plus dire que le FC Nantes a de quoi rougir devant l’OL. Le FCN, sûr de sa force, s’est même rappelé au bon souvenir de Vincent Bessat.

À peine son adversaire connu, le club a en effet repassé sur Twitter le fabuleux triplé de son ancien latéral gauche inscrit dans la compétition face à Anthony Lopes. En 2015, il avait été le bourreau des Gones à la Beaujoire (3-2). Depuis hier soir, ce petit film dépoussiéré fait un vrai carton chez les supporters nostagilques des Canaris…