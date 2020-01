FC Nantes – OL (3-4) : un autre buteur que Cherki a été supervisé

true

Rayan Cherki (16 ans) a fait le show samedi à la Beaujoire. Le jeune buteur de l’OL a tellement brillé (deux buts, deux passes) devant le FC Nantes que ses dirigeants songeraient à revoir leurs plans initiaux en attaque sur ce mercato hivernal.

« après l’avoir encore supervisé ce week-end face à Nantes (3-4, 16e de finale de Coupe de France), les dirigeants anglais devraient passer à l’offensive. Certaines sources nous assurent qu’ils souhaitent formuler une première offre de 50 millions d’euros et des bonus » #LT #TeamOL — OL+ (@OL__Plus) January 20, 2020

Après Karl Toko Ekambi, présenté mardi matin à la presse, un seul attaquant pourrait ainsi débarquer dans les rangs lyonnais afin de ne pas contrarier l’éclosion de la pépite locale. Par ricochet, cela pourrait faire aussi les affaires de Moussa Dembélé.

Une offre de 50 M€ à venir de Manchester United ?

Auteur du dernier but de l’OL samedi (4-3), l’ancien buteur du Celtic Glasgow aurait plus de liberté pour s’exprimer avant un possible départ au mercato estival. Manchester United est déjà à l’affût. Selon Foot Mercato, des scouts des Reds Devils l’ont supervisé à la Beaujoire. Les dirigeants anglais devraient même passer à l’offensive et formuler à Lyon une première offre de 50 millions d’euros et des bonus.