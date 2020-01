FC Nantes – OL : Rudi Garcia affûte sa nouvelle arme contre les Canaris

true

Le choc entre le FC Nantes et l’OL sera assurément l’affiche des 16es de finale de la Coupe de France. Les Canaris partiront même favoris de cette rencontre puisqu’ils dominé les Gones au match aller (1-0). À Décines, fin septembre, Alban Lafont avait réalisé des miracles devant la bande à Memphis Depay.

Justement, le capitaine néerlandais ne sera pas là à la Beaujoire, ce qui a fait changer Rudi Garcia de physionomie de jeu. Après avoir réussi samedi l’un de ses meilleurs matches à Bordeaux en 4-3-3 (2-1), le coach de l’OL pourrait le reconduire à Nantes avec quelques aménagements.

Sans Depay en meneur, Garcia penche pour un 4-3-3

« Rejouer dans un 4-3-3 dépend des joueurs à disposition, explique Garcia dans L’Équipe. Il n’y a que Caqueret absent (suspendu), ça fait un milieu de moins, mais on peut évoluer dans ce système quand même. Ça dépend de Maxwel Cornet. Marçal a fait un super retour à Bordeaux mais on doit faire très attention avec lui… » Selon L’Équipe, Maxwel Cornet pourrait donc reprendre une place en défense et modifier par ses caractéristiques les équilibres. Thiago Mendes, en sentinelle, s’est montré très discipliné en Gironde et a permis de sécuriser l’axe. Le Brésilien devrait retrouver au milieu Lucas Tousart, ménagé samedi et qui a les crocs. Le FC Nantes est prévenu.