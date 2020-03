OL : le PSG, Guimaraes, la forme de son équipe… Rudi Garcia est prêt pour le choc !

true

Le point sur l’effectif

« Je vais attendre l’entraînement de ce soir pour faire mon équipe. On a encore une incertitude pour Maxwel Cornet. Marçal et Toko Ekambi ont des alertes musculaires. Kenny Tete et Bruno Guimaraes sont malades. »

Le PSG et le Stade de France en vue

« On va mieux avec le retour de joueurs importants. Tout le monde est à son meilleur niveau. On a tous nos joueurs au top en même temps. On va jouer demain à fond. On veut aller au Stade de France. »

Un calendrier délicat

« Il va falloir enchaîner avec que des gros matchs après la trêve. On doit être capable de produire le même jeu. On a forcément un peu moins de gaz. On travaille beaucoup sur la récupération des joueurs qui se connaissent bien. »

Un équilibre trouvé

« Notre trio au milieu fonctionne très bien. Ils ont été très performants en première mi-temps lors du derby. Ils sont complémentaires. Pour le moment, la relation entre les trois fonctionnent très bien. Bruno Guimaraes voit vite le jeu. Il permet de casser les lignes. On a un groupe qui vit bien. On a une force qui se dégage du groupe. On doit la conserver. Sans Maxwel, c’est plus compliqué de jouer à trois derrière. Sa position influe sur le système de l’équipe. On a fait une opposition dimanche avec Youssouf Koné. Il est possible qu’il soit dans le groupe si Maxwel et Marçal sont forfaits. On a travaillé avec Bertrand (Traoré) pour qu’il soit moins lisible. Il va très bien finir la saison. J’ai beaucoup d’estime pour lui. Il est très important devant. »



Les jeunes

« Les jeunes font partie de la concurrence. Pour revenir dans le groupe, Thiago Mendes doit être meilleur que mes milieux de terrain actuels. Je décide seulement en fonction des critères sportifs. J’ai encore une équipe jeune. On doit effectuer un pressing haut en fonction des situations. Face à Paris, on a été au-delà de ce que l’on avait à faire. »